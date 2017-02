Goleada por sorpresa

Los buenos delanteros no sólo se caracterizan por el número de goles que marcan y por cómo los marcan, sino también por cuándo los marcan. Ayer Abdón Prats apareció en el partido cuando su equipo estaba perdiendo; cuando veía cómo el liderato se alejaba y veía partir otro tren que le acercaba al primer puesto. Incluso se oyeron pitos en El Sardinero después de una decepcionante primera parte que hizo impensable confiar en que el partido fuera a acabar como acabó. Había mucha arena en el desierto pero, de pronto, apareció el ariete balear para rematar a la escuadra un balón de los que acostumbran a despejar los centrales con cierta facilidad. Fue una genialidad que no se detuvo ahí, ya que ese ‘nueve’ con nombre hebreo llegado de Miranda fue un paso más allá con el siguiente balón que tocó. Qué golazo. Lo que tenía todos los visos de convertirse en una decepcionante tragedia pasó a ser la ansiada fiesta que demandaba la afición verdiblanca.

La goleada, ese resultado amplio, contundente y cómodo que venía demandando el Racing para liberarse a sí mismo llegó en el momento menos esperado. Lo hizo después de una primera parte triste y sacada de contexto. Fue impropia de un equipo con hambre y ambición. Lo mejor fue que quedó borrada con 45 minutos de fiesta en los que el conjunto cántabro volvió a ser ese equipo letal, vertical y alegre que fue a principios de temporada y que ya se había vislumbrado en los compases iniciales del encuentro ante el Lealtad. Se deshizo Osasuna B tras el empate y concedió unos espacios que convierten al equipo verdiblanco en un equipo imparable.

Hasta ese cabezazo genial de Abdón Prats, el conjunto navarro había vivido muy cómodo. No había generado demasiado peligro, pero tampoco se lo había generado el Racing. E iba ganando. Es cierto que el conjunto cántabro despertó tras el paso por vestuarios, jugó con una velocidad más y comenzó a cambiar la dinámica del encuentro, pero no fue hasta ese empate a uno cuando logró deshacer al bando navarro. Éste se ha llevado las dos únicas victorias contundentes que ha conseguido el equipo de Viadero hasta la fecha. No puede ser casualidad.

El Racing vio en el vestuario lo que había fallado en el primer tiempo. Lo primero de todo, fue el ritmo. El equipo salió con una marcha más con la que incluso se siente más cómodo. No tenía sentido ir al ralentí. También cambió a sus extremos de banda ganando así el carril izquierdo, que se estaba mostrando inoperante hasta ese momento. El otro movimiento táctico llegó en el posicionamiento de las líneas. La defensa y el medio campo venían viviendo muy juntas pero entre el doble pivote y la delantera había una inmensidad. Y el gran pecado de todos, de primero de universidad futbolera, era que Peña y Beobide estaba jugando excesivamente en paralelo, un mal que se trasladó también a la pareja de delanteros. Cuando cambiaron la horizontalidad por la verticalidad en el dibujo, las cosas comenzaron a ir mejor.

Tras el empate llegó el festival. Incluso entró Héber al campo para recordar a ese extremo peligroso e incisivo de la primera vuelta. Un centro suyo provocó el penalti que marcó Aquino, un derribo sobre él provocó el que falló Prats, que buscó así el ‘hat trick’, y aún hubo un tercero que el árbitro no quiso ver a pesar de que estaba muy cerca. Tres en un partido eran demasiados por muy claros que fueran todos ellos.

Los jugadores del Racing disfrutaron y convirtieron en gol prácticamente todos sus remates entre palos. Por fin encontró la efectividad que andaba buscando. El de ayer pudo haber sido el día del destape, el partido bisagra que puede marcar un antes y un después. Es cierto que necesitó que su rival se deshiciera para comenzar a volar, pero el fútbol va de confianza y la goleada de ayer la concede. Porque, además, fueron los dos delanteros quienes anotaron los cuatro goles con un doblete cada uno. Los golazos de Prats fueron continuados por el penalti de Aquino y el segundo de su cuenta. Fueron los primeros del 2017. Este último fue a base de lucha, de fe y de ganar continuamente el rebote, algo que puede mostrar que la dinámica está cambiando. Fue un gol feo pero cargado de significado.

Cuando el árbitro pitó el final de la historia, el personal se frotaba los ojos porque nadie habría apostado por algo así 45 minutos antes. Como la noche y el día. El yin y el yang. Lo cierto es que fue difícil de entender el planteamiento con el que partió el Racing. La Cultural se había dejado dos puntos en Mieres y la jornada se había convertido en una buena oportunidad de recuperar la iniciativa. El Racing volvía a depender de sí mismo pero, para mantener ese privilegio, debía ganar a Osasuna B, un equipo que no ganaba fuera de su hogar desde el primer fin de semana de septiembre. Todos los ingredientes parecían estar en el plato para salir al terreno de juego con el cuchillo entre los dientes, con ganas de morder y dejar claro al personal quién mandaba ahí. Sin embargo, no sucedió nada de eso.

El Racing bajó una velocidad a su ritmo habitual. Completó el primer tiempo como si su victoria fuera a ser una cuestión de tiempo. Como si el estatus de cada equipo que estaba en contienda fuera a hacer su trabajo por sí solo. Incluso retrasó sus líneas respecto a lo que suele ser habitual. La novedad de Jagoba Beobide en el medio campo estrechó los espacios entre la defensa y el medio campo y terminó empujando a todos hacia la trinchera protectora. Incluso Dani Aquino y Abdón Prats comenzaban la presión en campo contrario. Ese no era el Racing que prometió ser a principios de temporada y que sí sería una hora después.

El equipo verdiblanco puede jugar mejor o peor, de esta manera o de aquella otra, pero en sus mejores momentos siempre ha transmitido la idea de que salía al campo con la única intención de ganar el partido marcando cuanto antes. Eso contagia al respetable y gana adeptos por naturaleza. Hay diferentes escuelas y tantos gustos como colores, pero lo que el aficionado quiere ver siempre es a su equipo saliendo a por los tres puntos con descaro. Así era el Racing de principios de año. El del primer tiempo de ayer no. Fue todo lo contrario. ¿Qué pasó?

Cuenta el equipo verdiblanco con el privilegio de tener a un tipo como Álvaro Peña en la sala de máquinas pero insiste el equipo verdiblanco en saltarse el medio campo. Ayer, al menos, de vez en cuando se dejó ver Beobide junto a los centrales pera liberar a éstos de la obligación de iniciar el juego. Sin embargo, la regla general no fue esa. Se abrían tanto Samuel como Santamaría cuando Iván Crespo ponía en funcionamiento el balón pero no con la intención de ir avanzando metros de manera coherente, sino para lanzar el balón en largo para que corrieran las bandas o pelearan los delanteros, que no se caracterizan, precisamente, por su poderío aéreo. Eran balones fáciles para los defensores. A partir de ahí, se abría la fe en lo que pudiera dar de sí una segunda jugada, pero ese medio campo que se saltaba el Racing en la creación estaba demasiado atrás como para luchar esos balones muertos. ¿A qué jugaba el Racing?

Apostó Viadero por sorpresa con Óscar por banda derecha, lo que resultó una buena idea porque el de Renedo fue el único futbolista que, en la primera mitad de partido, intentó desbordar, ser profundo y derribar la muralla rojilla. La mala noticia estaba en el otro costado. A Santi Jara le tocó arrancar por banda izquierda y, aunque él mismo vendió que también podía ser un jugador válido por ahí (hace bien, no tiene sentido cerrarse puertas), evidenció que baja muchos enteros. Tiene una varita mágica en la derecha, pero no en la zurda. Sólo una vez centró con su pierna mala y le salió un centro a media altura al primer palo que sirvió de poco. De esta manera, cada vez que cogió el balón necesitó acomodarse, girarse y posicionarse para poder llevar la pelota al centro del área. Y el tiempo corría. Y los rivales se colocaban. El tiempo se detenía más de lo aconsejado.

Fue así como el Racing se convirtió en muy poca cosa en ataque. Aquino y Prats, que se convertirían en estrellas en el segundo tiempo, sufrieron en el primero. Buscaban el balón con desesperación pero sin premio. Estaban muy lejos del área. Viadero ha llegando al convencimiento de que tiene tan buenos jugadores arriba que siempre va a marcar, por lo que, ante todo, apostó por que no le marcaran. Pero le marcaron. Y eso obligó al equipo verdiblanco a hacer lo que no hacía desde el año pasado: marcar más de un gol.

Osasuna B fue creciendo conforme avanzaba el primer tiempo. Se vio capaz de sorprender y marcó un gol de puro manual. Se hizo Santa Fé, uno de sus medio centros, con un balón en el medio campo que le permitió avanzar con la posesión sin ser presionado por nadie. Beobide se había quedado atrás. A partir de ahí, el delantero Javi Martínez buscó la espalda de los centrales, la encontró con facilidad y recibió un balón del asistente, a quien le hizo sentir Michael Laudrup. El ariete se quedó solo ante Iván Crespo y marcó. A partir de ahí, nacieron los pitos. No había derecho a ver al Racing en semejante situación. Algo tenía que cambiar. Y cambió. El fútbol volvió a demostrar ayer en El Sardinero que es una cosa de locos, que no hay grandes verdades y que se puede hacer de día a las dos de la mañana. Lo que apuntaba hacia una tarde preocupante, se convirtió en una fiesta en forma de goleada inesperada. Aquello no se lo esperaba nadie. Bienvenido sea.