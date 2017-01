El FC Barcelona destituye a Pere Gratacós tras opinar contrariamente al club sobre Leo Messi

El FC Barcelona ha anunciado este viernes la destitución de Pere Gratacós como responsable de relaciones institucionales deportivas con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) horas después de que, tras el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, expresara una opinión "que no coincide" con la del club respecto a Leo Messi.



"Pere Gratacós ha sido destituido como responsable de Relaciones Institucionales Deportivas del FC Barcelona con la Real Federación Española de Fútbol por haber expresado públicamente una opinión personal que no coincide con la de la Entidad, después del sorteo de los cuartos de final de la Copa del rey celebrado hoy en Madrid", señaló el club blaugrana en un comunicado.



En el mismo se deja claro que la decisión ha sido tomada por el director de deportes profesionales del club, Albert Soler, que asumirá directamente estas funciones a partir de ahora. No obstante, Gratacós continuará vinculado al club desarrollando el resto de tareas que ya ejercía en el marco del proyecto Masía 360.



Cabe recordar que Gratacós, preguntado por la renovación de Leo Messi, aseguró lo siguiente. "No fue solamente Leo, es de los jugadores más importantes del equipo pero realmente el que pasó fue todo el equipo. Leo sin Neymar, sin Suárez, sin Iniesta, sin Piqué, sin todos los jugadores tampoco sería tan buen jugador. Evidentemente Messi es el mejor jugador", comentó a los medios tras el sorteo que emparejó al equipo con la Real Sociedad.



Unas palabras sobre Messi que no tendrían tampoco demasiada importancia si no fuera porque el director general del club, Òscar Grau, está en la palestra mediática tras pedir calma y mantener la cabeza fría en la renovación de contrato del crack argentino. Así, con el debate encendido, Soler ha optado por prescindir de Gratacós como enlace con la RFEF.



"Hay que analizarlo todo. Mantener la cabeza fría y no perder el sentido. Queremos a los mejores en el equipo pero tenemos que priorizar", aseguró Grau en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya', palabras respondidas de inmediato por Luis Suárez, uno de los mayores apoyos de Messi en el vestuario. "Lo que hay que hacer es renovarle, no tener sentido común", espetó el delantero.