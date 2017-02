Tres curvas antes de la recta

Desde que se sorteó el calendario el pasado verano, el Racing ha sido consciente de que los pesos pesados del grupo iban a pasar por sus manos en la primera mitad de cada una de las vueltas. Es decir, que en las diez primeras jornadas iba a tener que enfrentarse a los llamados a ser mejores equipos del grupo. Y así está siendo. Además, se da la circunstancia de que ese tramo complicado acaba por todo lo alto, con tres curvas de Alpe D’Huez ante las que está ahora mismo el equipo verdiblanco. Ése se medirá el domingo al Tudelano, después a la Ponferradina y terminará esta trilogía en el campo del líder. Buena parte de las aspiraciones del equipo de Ángel Viadero de mantenerse en la lucha por el liderato hasta el final dependerá del estado de salud con el que termine estas tres próximas semanas.

De estos tres partidos, dos de ellos serán a domicilio y sólo uno en casa. Fueron tres encuentros en los que el Racing se atascó en la primera vuelta. De hecho, sólo sumó cuatro de los nueve puntos que se disputaron y su única victoria, que fue ante el conjunto navarro, llegó gracias a una remontada de última hora con dos goles casi en el descuento. Siete días después, encajó su primera derrota de la temporada en Ponferrada y, finalmente, firmó tablas con la Cultural en un partido que, por otro lado, mereció ganar.

La importancia de estos tres partidos estriba, además, en que el último de ellos será en León. A día de hoy, el Racing está a sólo dos puntos del equipo pilotado por Rubén de la Barrera, por lo que tiene en su mano llegar al campo de la Cultural aspirando a arrebatarle allí mismo el liderato. Sin embargo, para eso debe cumplir en las dos cotas que quedan por delante, que estarán cargadas de complicaciones y dificultades.

Hace ya tiempo que se piensa en León. Sobre todo, los aficionados. También el líder piensa en el Racing. De hecho, la semana pasada ya dejó estipulada la fecha y la hora del partido (domingo 19 a las cinco) e incluso el precio de las entradas. Es consciente de que la cita levantará una gran expectación de la que pretende sacar partido. La afición se desplazará en masa y, si la situación clasificatoria de ambos se mantiene tan estrecha como hasta ahora, el encuentro lo tendrá todo para asemejarse a una final que nadie se querrá perder. Sin embargo, malo será pensar en ese encuentro antes de tiempo. En el vestuario aseguran que no lo hacen.

Salir vivo de estos tres partidos allanaría las cosas a un Racing al que le quedaría por delante un calendario propicio contra buena parte de los equipos de la zona baja de la clasificación. Esto puede ser una buena noticia en teoría pero quizá no lo es tanto teniendo en cuenta que los resultados van perdiendo la lógica conforme se acerca el final. Los equipos se juegan la vida y se hace más complicado poner en escena la supuesta superioridad. Que se lo pregunten, si no, a un Racing de Ferrol que llegó líder a Astorga la pasada campaña y vio cómo un equipo descendido echaba por tierra buena parte de lo trabajado durante los ocho meses anteriores.

LUCHA POR EL CUARTO. Con todo, tiempo tendrá el conjunto cántabro de pensar en ello. Antes le queda frenar a un Tudelano que, aunque tiene la fase de ascenso a seis puntos, aún sueña con ella. La Ponferradina, que será el siguiente en pasar por El Sardinero, espera que el conjunto cántabro le haga un favor en ese sentido. A partir de ahí, los bercianos intentarán repetir lo conseguido en El Toralín en la primera vuelta. En Santander cumplirá Pedro Munitis toda una vuelta al frente del equipo leonés, el más poderoso económicamente hablando de la categoría y que no termina de despegar ni siqueira con los mediáticos y caros fichajes que realizó en el mercado invernal. No ha aprovechado la mala racha del Pontevedra para darle alcance porque, de hecho, suma una sola victoria en los últimos siete encuentros disputados. Las últimas tres jornadas las ha cerrado con sendos empates a cero y ese buen bagaje defensivo será una buena piedra de toque para confirmar si los cuatro goles que anotó el conjunto cántabro son de verdad un despertar anotador por parte de los de Ángel Viadero o no.

Antes queda probarse con un Tudelano que lleva cuatro jornadas sin encajar ni un solo gol y que suma cinco semanas sin perder. Los navarros cotizan al alza y será una nueva prueba para el Racing que deberá superar si quiere seguir pensando en llegar al Reino de León con aspiraciones de liderato. Paso a paso pero sin descuidar las curvas.