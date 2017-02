Competencia en cada puesto

En el Racing ya no se puede relajar nadie. Si algo trajo consigo el mercado invernal fue la posibilidad de incorporar competencia a cada uno de los puestos del equipo verdiblanco. En la primera vuelta, incluso en el arranque de temporada, había un once inicial que cualquiera podía recitar de memoria sin demasiado temor a equivocarse. Crespo, Córcoles, Samuel, Santamaría, Julen, Peña, Granero, César, Héber, Aquino y Caye. A estos once jugadores prácticamente no les tosía nadie. Quizá sólo se abría cierta competitividad en banda derecha, ya que César podía jugar también en ataque en lugar de un inoperante Caye para dar alternativa a Óscar y Coulibaly. Hoy en día, algo similar sucede en prácticamente todas las posiciones a excepción de los laterales, donde no hay nadie que apriete a los titulares. Por ahora, tampoco lo están necesitando.

Los fichajes de Israel Puerto, Santi Jara, Jagoba Beobide, Carlos Álvarez y Abdón Prats han abierto otro panorama. A todos ellos hay que sumar la recuperación de Óscar después de quedarse fuera de juego durante tres meses y la aparición prácticamente repentina de Pau Miguélez. El entrenador cuenta ahora con infinidad de alternativas para la sala de máquinas, para las bandas y para el ataque. Tiene una buena colección de piezas que le permiten presumir de una plantilla profunda. Cuando ahora mira al banquillo ve posibles soluciones y, aunque eso le va a generar más trabajo y más quebraderos de cabeza, es una situación ideal para un entrenador. A Viadero le toca ahora administrar muchas cosas. De hecho, tiene a tantos jugadores en forma que sus maniobras van a tener que ir un paso más allá de lo futbolístico. También necesitará cuidar los estados de ánimo.

El domingo quedó acreditada la artillería que tiene Viadero arriba. El mal momento que venía mostrando Héber en la segunda vuelta venía pidiendo una suplencia a gritos y por esa razón ha comenzado los dos últimos partidos en El Sardinero en el banquillo. El problema es que el técnico cántabro no tiene otro especialista en el puesto de extremo izquierdo en la plantilla y por eso apostó por situar a Santi Jara en el carril del once. Esa elección abrió la puerta a la titularidad de Óscar casi cuatro meses después. Y el de Renedo confirmó que todo lo que se venía diciendo de él era cierto: está como una moto.

El partido sirvió para acreditar que lo que no era cierto era que Santi Jara pudiera jugar tanto en la izquierda como en la derecha. En el costado zurdo no se encontró a sí mismo en ningún momento y dejó claro que su sitio es el extremo diestro. Por lo tanto, en ese carril del siete se ha abierto una interesante pugna entre el manchego y Óscar de la que parte con ventaja el primero de ellos no sólo por su experiencia, sino, sobre todo, por los centros que es capaz de sacar de su bota. Sólo eso exige tenerle en todo momento en el campo. Aunque esté cojo.

Héber terminó entrando en el segundo tiempo. Aunque en la primera vuelta no tuvo competencia alguna en su posición, ahora ya sabe que por ahí puede jugar Dani Aquino, un sorprendente Pau Miguélez y también Óscar. Porque aunque Santi Jara no logró estar cómodo jugando a pierna cambiada, el de Renedo sí. Logró sacar partido de esa situación y también se ha convertido en competencia para el gallego. En definitiva, Viadero se puede felicitar de tener mucho donde escoger para las bandas.

Goles. Arriba ha ganado artillería. La pareja formada por Dani Aquino y Abdón Prats puede resultar letal, como demostró en el segundo tiempo del encuentro ante Osasuna B. El murciano necesitaba reencontrarse con el gol tras casi tres meses sin marcar (no lo hacía desde el cuatro de diciembre) y lo hizo. El balear ya había marcado en Burgos pero, como ‘nueve’ que es, también necesitaba ir dando de comer a su cuenta goleadora. Lo cierto es que el jugador balear prácticamente ha convertido en gol todos los remates que ha firmado como jugador del Racing. Que sus arietes marcaran fue una de las grandes noticias del partido del domingo para el conjunto cántabro.

Lo bueno es que Prats y Aquino tienen derecho a cogerse un resfriado porque Carlos Álvarez va a estar en todo momento tras ellos dispuesto a aprovechar la mínima posibilidad que se le presente. Y si se distraen o Viadero no ve en alguno de ellos lo que busca en el campo, no dudará a la hora de poner a jugar al asturiano. Atrás quedó el tiempo en el que incluso tuvo que colocar a Álvaro Peña o a Javi Cobo en la delantera al no tener alternativas. Eso ya no sucede.

Si intensa es, sobre todo, la competencia que se ha abierto en las bandas gracias, en gran parte, al gran momento de Óscar, importante es también la que hay en el medio campo. La llegada de Jagoba Beobide ha hecho que Sergio Ruiz y Javi Cobo bajen un escalón y tengan ahora más complicado jugar. El guipuzcoano ha llegado para jugar y, sobre todo, para aportar en la fase de ascenso. Para llegar a la misma en un buen nivel necesita minutos con los que recuperar el ritmo de competición perdido en el último año. Por eso todo apunta a que va a tener continuidad. Mientras, Peña va a más en las últimas semanas y, entre ambos, forman una sala de máquinas envidiable. Lo bueno es que los canteranos han demostrado ser capaces de rendir a un buen nivel y estarán apretando en todo momento. Además, comienza a proyectarse la sombra de Borja Granero, que podría estar ya disponible para jugar en abril. Su cuenta atrás ya ha comenzado.

Donde el entrenador tiene menos cartas es en defensa. A Córcoles y a Julen no les tose nadie en los laterales por mucho que Gándara sea capaz de tener su banda aseada. Mientras, Israel Puerto sí tiene la capacidad de impedir que Samuel o Mikel Santamaría se duerman. Y lo mismo sucede bajo palos, donde Iván Crespo está firmando una buena temporada pero tiene detrás a un guardameta de totales garantías como Raúl Domínguez. En definitiva, tiene el Racing una plantilla donde hay mucho que elegir y eso sólo puede ser bueno para el colectivo siempre que se sepa administrar, algo que tampoco es fácil.