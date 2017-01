Camus terminará la temporada cedido en el Arenas de Getxo

Sergio Camus no entrenó ayer con el Racing. No estaba en Cantabria porque estaba en tierras vizcaínas iniciando una nueva etapa. El jugador cántabro terminará la temporada en el Arenas de Getxo en calidad de cedido. En el presente curso no estaba teniendo oportunidades de crecer como futbolista, se estaba estancando al ser el último de la fila defensiva para Ángel Viadero y considerar, además, que su tiempo con el filial había terminado. De este modo, vestirá de rojo y negro dentro del grupo segundo para intentar demostrar su valía y, a partir del próximo verano, retomar su trayectoria en el Racing.

Camus debutó la temporada pasada a las órdenes de Pedro Munitis, que contaba con él más de lo que lo ha hecho Ángel Viadero. Éste ha dado prioridad a la figura de Miguel Gándara, que le ha servido al entrenador cántabro para jugar en cualquiera de las posiciones de la retaguardia: lateral derecho (lo más habitual), central o incluso lateral izquierdo. Es un rol que, en el fondo, tenía el propio Camus el curso pasado.

Al ver que la segunda vuelta no prometía demasiadas alegrías para el canterano, tanto él como el club han considerado beneficioso para todas las partes una cesión. Es una opción que ya se manejó el curso pasado al proponer un cambio de cromos con el Sestao River con el fin de ganar un lateral izquierdo solvente, algo que no tuvo desde la salida de Iñaki. Sin embargo, aquello no fructificó. Ahora sí que emprenderá viaje hacia tierras vizcaínas aunque no para jugar en la Margen Izquierda, sino en la Derecha.

Se va Camus hasta el próximo treinta de junio habiendo jugado sólo 145 minutos esta temporada, que son muchos menos de los que pensaba tener acumulados a estas alturas después de su prometedora irrupción del curso pasado. Sólo ha sido titular un día, que fue el mismo en el que el Racing jugó en Villaviciosa ante el Lealtad. Aquel día se acumularon las lesiones de los dos laterales titulares y Gándara jugó en la derecha y él por la izquierda.

La última vez que entró en acción el futbolista cántabro fue en el duelo copero de San Mamés del mes pasado. Camus entró al campo en la recta final del encuentro para sustituir, precisamente, a un Gándara que terminó con la lengua fuera por el esfuerzo realizado. Durante estas semanas se ha estado trabajando por buscarle una salida porque, si poco ha jugado durante la primera vuelta, menos lo iba a hacer cuando la retaguardia aún se ha reforzado más con la llegada de Israel Puerto.

La salida de Camus no supone un gran alivio económico pero sí deja libre una ficha más para aportar una mayor libertad de movimientos al cuerpo técnico para seguir recomponiendo la plantilla durante este mes.