Lo que buscaba el Racing

El Racing no salió al mercado a buscar a un jugador talentoso capaz de realizar un enorme control, marcharse de cuatro y marcar. Eso ya lo tiene y se llama Dani Aquino, un jugador que en el conjunto cántabro ha aumentado y mejorado su habitual promedio goleador como futbolista profesional. Nunca ha sido un jugador de grandes registros anotadores porque lo suyo es jugar unos metros por detrás del hombre más adelantado. Basta con verle actuar sobre el terreno de juego para percatarse de ello. Está por todas partes: izquierda, derecha, centro e incluso en el medio campo. Necesita mantener una intensa relación con la pelota y participar del juego con asiduidad. El Racing quería un jugador que no tuviera esa necesidad, uno de esos futbolistas que parece que no están pero que meten la bota en el momento más oportuno para convertir una acción que no parecía ir muy lejos en gol.

Caye Quintana no era ese futbolista. Éste tampoco era un ratonero del área y, de hecho, era un futbolista que se parecía más a Aquino que al propio Carlos Álvarez, que es el jugador que ha llegado al Racing para sustituirle en el equipo por mucho que le esté costando salir del mismo. Nadie duda de que lo va a terminar haciendo pero hace falta tiempo para que se cierren las operaciones que hay abiertas porque todas las partes buscan las mejores condiciones para sí mismas. Por eso Abdón Prats está tardando también tanto en ponerse a las órdenes de Ángel Viadero aunque, como en el caso del onubense, también va a ser cuestión de tiempo.

Caye es el pasado y Carlos Álvarez el presente. Falta por ver si será el futuro. El andaluz no ha dado lo que su entrenador confiaba que podía dar y por eso ha pasado página contratando un delantero diferente. Uno tiene 23 años y el otro treinta. Y eso se nota. Al atacante asturiano no le hacen falta las florituras porque ya sabe lo que puede dar y lo que no puede dar. En el gol con el que se presentó en sociedad en Pontevedra demostró ya dónde están localizadas sus cualidades. Es un futbolista que se sabe mover en el área y que tiene la capacidad de atraer hacia sí los rechaces. Y cuando le llegan no se lo piensa. No contempla otra opción que no sea buscar el gol.

Poco más hizo en la media hora que estuvo el domingo sobre el terreno de juego. Algún movimiento de presión y algún otro de desmarque sin conseguir apenas volver a tocar el balón. No le hizo falta. La que tuvo la marcó y algo así es lo que precisaba un Racing que demandaba tener una mayor efectividad de cara a portería. Es lo que ha buscado en el mercado invernal cambiando la cara al ataque del equipo. César Díaz se quedó fuera de juego por lesión y Caye y Coulibaly están en el disparadero de salida para dejar de ser racinguistas en cuestión de horas o de días. Mientras, ha llegado Carlos Álvarez y está a punto de hacerlo también Abdón Prats, a los que hay que sumar también el fichaje de Santi Jara.

La presencia de este último en el equipo se ha notado, ante todo, por su capacidad para botar centros verdaderamente peligrosos. Las jugadas a balón parado tienen una enorme importancia en el fútbol actual y más aún en Segunda División B. Y al Racing le estaba costando generar peligro en esa faceta del juego. Con el extremo manchego, cada córner o cada falta lateral ya es una historia diferente de lo que era hasta la fecha. El conjunto cántabro por fin genera peligro en la estrategia. Es cierto que le faltan torres con las que poder rematar, pero al menos los balones van bien lanzados.

Hasta la llegada de Jara, eran muchos los futbolistas que habían tenido la responsabilidad de botar los córners o las faltas. Desde Álvaro Peña, pasando por Héber, Bontempo o Laro cuando estaba en el terreno de juego. Incluso Dani Aquino con asiduidad tenía que ser el encargado de poner los balones, lo que, obviamente, le incapacitaba para rematarlos. Y es uno de los pocos rematadores que quedaban en el equipo después de la lesión de Borja Granero, con cuya baja perdió el Racing potencial aéreo. De hecho, el plantel tiene una altura bastante reducida y sólo los centrales, además del propio Aquino, cuentan con capacidad de hacer daño por alto. Con los centros de Jara, el máximo goleador del equipo ya puede ir a por los centros y a éste hay que sumarle ahora la capacidad de Carlos Álvarez de hacerse fuerte en el área.

LOS DOS. En el gol de Pontevedra se unieron los dos recién llegados para fabricar tres puntos de vital importancia para la trayectoria racinguista. El equipo cántabro ha ganado capacidad de generar peligro a balón parado y también remate. Y aún falta la llegada de Abdón Prats. Con todo, lo mejor que aportó el encuentro del pasado domingo en territorio gallego fue un primer paso hacia la recuperación del DNI que tenía el Racing de principio de curso. Entonces presumió de ser un equipo muy vertical que en seguida buscaba sus bandas o la profundidad de sus jugadores más adelantados. A eso se acercó el conjunto cántabro en Pasarón después de demasiado tiempo sin saber muy bien cómo quería hacer daño a su rival. A Viadero se le rompió el equipo durante la primera vuelta y durante el largo proceso de reconstrucción, que no ha terminado hasta que no se ha abierto el mercado y el club ha ido trayendo refuerzos que han sustituido a los que se cayeron o a quienes no funcionaron, no ha tenido muy claro cómo quería dañar al contrario.

Para recuperar esa personalidad que exhibía el equipo a principios de curso, puede ser importante la otra incorporación del mes de enero, que es un Jagoba Beobide que no pudo debutar en Pontevedra por lesión pero que a buen seguro lo hará el próximo domingo tras entrenar ayer con normalidad. El vasco es un especialista en robar balones y el Racing necesita robarlos para poner en práctica ese juego vertical y esa capacidad de llegar al área rival en dos pases que viene buscando desde el mes de octubre. Y para acabar las jugadas ya no sólo tiene a Aquino, sino también a Carlos Álvarez. Por ahora.