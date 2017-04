El Betis frena las aspiraciones del Eibar

El Real Betis, después de tres derrotas seguidas, se reencontró con el triunfo (2-0) y tranquilizó algo sus ánimos y el de sus hinchas, a la vez que frena las aspiraciones europeas del Eibar, que fue incapaz de sobreponerse al tanto que en el primer minuto logró el francés Jonas Martin. Los locales supieron trabajar para rentabilizar el tempranero tanto pero no para cerrar el partido con más tranquilidad, pues ello llegó en el minuto 89 con el tanto de Dani Ceballos, mientras que los visitantes estuvieron muy apagados en su acciones ofensivas. De entrada Víctor Sánchez del Amo se encontró este domingo con varios inconvenientes antes de que el balón empezara a rodar, pues en el entrenamiento matinal no pudo ejercitarse el delantero paraguayo Tonny Sanabria por una dolencia de aductor y ya poco antes del choque el descartado de los diecinueve citados fue el goleador Rubén Castro, éste al estar aquejado de un proceso vírico. Además, el cerebro del equipo, Dani Ceballos, se quedó en el banquillo al estar también mermado físicamente, problemas a los que se añadió el visible y sonoro malestar de la afición por la mala temporada del conjunto verdiblanco.

Los seguidores mostraron su enfado en el calentamiento de los suyos, cuando se anunció el nombre del entrenador por la megafonía y cuando el equipo saltó para iniciar el encuentro. Esos malos presagios los solucionó la formación sevillana de la mejor manera, con una jugada en la que intervinieron el extremo Joaquín Sánchez, el lateral Rafa Navarro y culminó de cabeza Jonas Martin cuando se cumplía el primer minuto de juego. Un 1-0 para apaciguar los ánimos ante un Eibar se plantó en el Benito Villamarín con tres victorias consecutivas y sin esconder ya la ilusión de que quieren luchar en este tramo final del torneo por entrar en puestos europeos. El equipo de José Luis Mendilíbar, que en ese primer minuto no había tenido el balón, no tuvo más remedio que tomar el protagonismo y al cuarto de hora el central Iván Ramis remató de cabeza con peligro para la meta de Antonio Adán. Los eibarreses volvieron a poner nervios en las gradas del estadio porque el Betis tuvo poco el balón y solo se dedicó a defender el premio que obtuvo en los primeros lances. Mendilibar tuvo que forzar el primer cambio por la lesión en el minuto 26 de Ramis, al que sustituyó otro defensa, Alejandro Gálvez, y ello no varió el desarrollo del choque. Pedro León dio otro avisó en un remate por bajo y cruzado que se fue cerca de un poste, aunque lo mejor para los locales fue el que el partido avanzó al descanso sin que los adversarios tuvieran claridad ofensiva y que en alguna contra el Betis pudiera sorprender otra vez al portero Yoel Rodríguez.

Eso pudo suceder en un par de faltas que lanzó Joaquín que pudieron acabar en el 2-0 en el marcador, aunque la segunda parte se inició con la mínima ventaja hispalense y con la presencia en el campo por parte visitante del extremo japonés Takashi Inui, quien sustituyó al portugués Tiago Dias ‘Bebé’ con la intención de encontrar mayor profundidad para los suyos. Para entonces el Betis se mostró mas intenso, con ganas de tener más tiempo el balón, y el Eibar no encontró soluciones para acercarse al área andaluza, aunque el 1-0 no dejó nada claro. Esa circunstancia hizo reaccionar al equipo vasco en un empuje final para lograr el empate pero siempre sin el acierto necesario para recuperar el punto, y más cuando Dani Ceballos certificó el triunfo bético en el minuto 89 con el 2-0.