El Barcelona se da un festín

El Barcelona se dio un festín ante el Deportivo Alavés, al que venció por un contundente 0-6 que muy arriba en LaLiga Santander. A los azulgranas le bastaron ocho minutos mágicos, entre el 59 y el 67, para sentenciar un encuentro que llegó con 0-2 al descanso, en lo que fue un excesivo castigo para el equipo vasco. El tridente del Barça tuvo una gran tarde y Luis Suárez deslumbró por encima del resto con dos tantos y la peor parte se la llevó Aleix Vidal, que tuvo que ser retirado en camilla debido a una fractura en el tobillo derecho. Mauricio Pellegrino y Luis Enrique Martínez presentaron unos equipos titulares con varios cambios respecto a las semifinales de la Copa del Rey.

El argentino hizo siete cambios para recibir al Barcelona, mientras que el técnico español rotó a seis jugadores sobre el «once» que se midió al Atlético de Madrid. El choque arrancó con una primera llegada del Alavés en la que Marcos Llorente no alcanzó a rematar un centro de Nenad Krsticic desde la banda izquierda. Posteriormente, en el minuto 3, el Barcelona trenzó una jugada larga que concluyó con una dejada de Neymar para un posterior remate de Leo Messi que atrapó Fernando Pacheco por abajo. Los locales plantaron cara y comenzaron presionando la salida de balón de los barcelonistas, que apostaron por un fútbol más directo en los primeros minutos del encuentro. En el 14, Aleix Vidal gozó de una buena ocasión tras encontrarse un rechace en el área y buscar un disparo rápido que se fue por encima de la portería alavesista. Los visitantes comenzaron a dominar el encuentro y llevar la iniciativa, mientras que los babazorros esperaron ordenados su oportunidad al contraataque. Una buena combinación del Barcelona permitió en el minuto 22 que Messi llegara hasta el área pequeña tras una serie de rechaces, pero no su disparo lo despejó Pacheco. En el 24, Ter Stegen salvó la ocasión de gol más clara del partido, protagonizada por Theo Hernández, que, tras una gran galopada, se plantó delante del guardameta del Barcelona, que adivinó el remate del jugador albiazul y anuló la posibilidad de que el Alavés se adelantase en el marcador.

El Barcelona reaccionó y llegó con velocidad al área local en la jugada posterior, pero se volvió a encontrar con un acertado Pacheco, que envió a saque de esquina el disparo de André Gomes. El primer gol fue obra de Luis Suárez en el minuto 37. El uruguayo rubricó, tras un pase de Aleix Vidal, una magistral jugada al primer toque del Barça. A los pocos minutos, el Barcelona hizo el segundo gol porque la zaga albiazul no se entendió con Fernando Pacheco, que no llegó a despejar de puños con contundencia y el rechace llegó a las botas del brasileño Neymar, que firmó el 0-2 a puerta vacía.

Tras el paso por los vestuarios, Pellegrino dio entrada a Kiko Femenía en lugar del serbio Nenad Krsticic y en el primer minuto de la segunda mitad Christian Santos erró cuando sólo tenía que empujar un pase medido de Theo, pero el venezolano envió el remate por encima de la meta de Stegen. En el minuto 59, Leo Messi recuperó un balón en la frontal del área y no perdonó con un zurdazo raso que se coló por debajo de las piernas de Pacheco (0-3). El Alavés tuvo mala fortuna en el cuarto gol del conjunto catalán (min. 62), ya que Alexis introdujo el balón en su portería cuando intentó despejar un pase de Suárez. Rubén Sobrino tuvo una buena ocasión en el minuto 63 para meter el primer gol del Alavés con un remate desde fuera del área, pero Ter Stegen consiguió enviar a córner el remate del albiazul. El Barcelona no perdonó en sus transiciones y Rakitic hizo el quinto tanto para su equipo en el minuto 65 de partido, tras recoger una cesión de Suárez. El castigo para los locales no concluyó con el quinto tanto barcelonista porque dos minutos después Suárez firmó el 0-6, el segundo de la tarde en su cuenta particular, al recoger un rechace de Pacheco, quien evitó el gol de Neymar en primera instancia.