«Ni me dio tiempo a decir nada»

No apareció Ángel Viadero pletórico en sala de prensa ni con la sensación de haber sido parte de una locura colectiva que le hubiera hecho subir los índices de adrenalina. Incluso dio una sensación inicial de cabreo quizá por la expulsión que le va a impedir estar en el banquillo en el próximo partido y es posible que incluso también en el siguiente. «Ni siquiera me ha dado tiempo a decir nada», lamentó el técnico cántabro, que ni siquiera sabía por qué le habían expulsado. «Habían dado cuatro minutos de prolongación y Dani (Aquino) se fue al suelo. Le metieron prisa para que se levantara cuando durante todo el partido había habido acciones para retrasar el juego en los que el árbitro no había tenido mucha prisa mientras que en ese momento incluso modificó y subió a cinco minutos de prolongación», argumentó el entrenador del Racing.

«No me dio tiempo ni a decirle nada al línea. Le hemos preguntado y no sabe por qué me ha expulsado el árbitro estando a sesenta metros. No le he dicho ninguna mala palabra ni insulto. Lo juro por lo más sagrado», insistió el técnico santanderino. Con todo, este tipo de acciones ni siquiera tienen recorrido vía recursos, por lo que le toca superar la impotencia de no poder hacer mucho más.

Entrando ya en el juego propiamente dicho, destacó que su equipo había completado «un partido serio» en el que había tenido «opciones de gol en todo momento», que siempre había estado «controlado y con la victoria cercana». Sin embargo, no habían sido capaces de «cerrarlo y el rival ha aprovechado las pocas ocasiones que ha tenido para hacer gol». Entendió que se pudo hacer más en el primero pero no en el segundo, que ha sido «un golazo en una zona que estaba bien cerrada».

Destacó Viadero que los suyos habían estado «bien en ataque». «El equipo ha tenido el control del juego y el balón durante los noventa minutos y ha generado diez ocasiones claras», subrayó. De esta manera, entendía que el Racing había sido «merecedor de una victoria que, de haber estado más acertados o haber marcado un segundo gol, se habría cerrado de manera más cómoda».

Sobre esa serie de errores en el primer gol visitante, respondió que hay que recordar que no son «perfectos». «Trabajamos para serlo pero no lo seremos nunca porque la perfección no existe», destacó. De hecho, recordó que el fútbol es «un juego de errores y aciertos» y que, en ese sentido, el Racing tiene mucho ganado porque comete «pocos errores» mientras que aprovecha «muchísimo y muy bien los del contrario». «Ha habido alguna fase del partido, sobre todo al inicio de la segunda parte, en la que hemos perdido el balón y algún duelo, pero también hemos ganado muchísimos», valoró.

Destacó Viadero «la fe» que tiene el grupo de jugadores que tiene entre manos. «El que cree en algo crea cosas chulas», subrayó. Recordó que el equipo sufre para ganar casi cada partido y entiende que eso también «curte». De hecho, sin esa capacidad para manejar los momentos delicados, entiende que el equipo «se habría descolgado» de la pelea que mantiene por el primer puesto cuando pasó aquel mal momento a finales del pasado año.

Para el entrenador cántabro, el hecho de que los rivales se presenten en El Sardinero con cinco defensas «es un halago porque dice mucho de cómo nos ven los demás». «Los rivales no nos deben ver tan rácanos como dicen algunos porque se refuerzan en defensa para medirse a nosotros. Si lo plantean así es porque nos tienen muchísimo respeto, que ha sido ganado a huevo cada semana», destacó el técnico santanderino.

Éste anunció que Jagoba Beobide se había «lastimado un músculo en la zona de los isquiotibiales» que no tiene nada que ver con su última lesión pero que ahora le hace estar «muy fastidiado porque sale de una para entrar en otra, y eso es muy duro a nivel mental para un futbolista que es un ejemplo en todo».