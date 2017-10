«Estamos ensayando para que haya más fluidez arriba»

Óscar es el jugador de la semana, el futbolista a quien más se echó de menos en Vitoria. Quizá porque cuando las cosas no salen bien siempre se añora a los que no están, pero lo cierto es que su ausencia redujo considerablemente el margen de maniobra de su entrenador a la hora de buscar soluciones ofensivas. Quedó acreditado cuando, ante la necesidad de encontrar el gol, sólo pudo poner en escena a un centrocampista como Javi Cobo en sustitución de su único ‘nueve’ disponible, que era Juanjo. Son dos los partidos que se ha perdido el extremo de Renedo pero parece que la cuenta no va a pasar de ahí. El domingo estará disponible, tal y como adelantó él mismo tras el exigente entrenamiento de ayer por la mañana: «El tobillo va mejor. Todavía no está al cien por cien curado pero ya puedo aguantar corriendo y, aunque alguna vez aparezca algo de dolor, se pasa en seguida. Nada que ver con la semana pasada».

De este modo, el futbolista cántabro se apunta voluntario para saltar de inicio el próximo domingo. Y Viadero está dispuesto a reclutarle para esa faena. No va a ser un día cómodo para jugar porque el nivel de exigencia desde la grada, tal y como está el entorno racinguista, va a ser máximo. Se intuye que se va a mascar la tensión como las cosas no vayan bien. Óscar lo asume y entiende que va a ser «un partido muy importante». Con todo, el objetivo va a ser «el de todos los domingos, que es ganar y conseguir que se queden tres puntos más en casa». «Es cierto que la afición no está del todo contenta, pero yo desde aquí pido apoyo, que siempre hace falta», insiste el veloz extremo de Renedo.

Óscar recuerda que sólo se han disputado nueve partidos y aún están en la fase «inicial de la temporada». Y no cree que haya tantos argumentos para alimentar el pesimismo, ya que el Racing «está a sólo seis puntos del primero». Con todo, tampoco escapa de las responsabilidades que caerán sobre los jugadores el domingo y que van más allá de la necesidad de cambiar la imagen aportada en el último partido: «Hay que ganar porque somos el Racing». No hay más.

Lo que reconoce el futbolista de Renedo es que el juego de su equipo es muy mejorable, sobre todo de medio campo hacia delante, donde parece haberse apagado la luz de las ideas. «No se puede negar lo evidente», subraya el rápido extremo cántabro. Están «trabajando» en solventar esos problemas con la búsqueda del gol y confía en conseguirlo. «El míster sabe lo que tenemos que hacer», subraya Óscar. Éste resalta que «estos días» están «ensayando para que haya esa fluidez arriba y para que podamos llegar mejor y de una manera más clara al área contraria y así haremos más goles, que es lo que hace falta».

Reconoce el atacante verdiblanco que en el seno de la plantilla existe «autocrítica» por la senda que viene marcando el equipo. Sin embargo, recuerda que todo «queda en el vestuario» sabedores que son ellos los que han de «solucionarlo». No acierta a explicar por qué no están saliendo las cosas bien en el apartado ofensivo cuando el Racing dispone de tantos jugadores con acreditada calidad de medio campo hacia adelante. «Hay veces que las cosas no salen y ahora no nos están saliendo. Pero seguro que van a salir y, cuando salgan, llegarán los goles», resume el canterano.

Su reaparición en el equipo puede resultar importante en ese sentido porque ya dejó patente antes de que el tobillo le mandara parar unos días que está disfrutando de un buen momento de forma. Eso es importante cuando se trata de Óscar, un futbolista que necesita tener confianza para sacar a relucir su mejor versión. Confiesa el jugador de Renedo que en el presente curso se está encontrando «mucho mejor», se siente «metido dentro del grupo y, además, disfrutando de minutos y de la titularidad». Cuenta con la «confianza» del entrenador y ahora está con «muchísimas ganas de volver a jugar». Más aún, cuando se está hablando tanto de la necesidad que tiene el equipo de recuperar sus servicios para intentar dar un paso al frente en el apartado ofensivo.

En principio, Óscar reaparecerá en escena para jugar por banda derecha. Sin embargo, también es una alternativa para la delantera, donde Viadero le ha colocado algunos minutos en el presente curso, algo de lo que huyó en el pasado. Él recuerda que ha jugado «mucho» en esa posición, tanto «de pequeño, como en juveniles y en el primer año en el Racing B». «No tengo problemas a jugar como delantero. Ahora estoy muy bien en banda pero me adapto a jugar arriba», concluye.