Sánchez avisa al PP sobre el presupuesto: «No confundan gobernar con chantajear»

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez avisó ayer al PP que si la opción que lidera para las primarias gana «no va a haber votos socialistas para políticas de derechas», en referencia a los presupuestos del Estado, y pidió a sus dirigentes que «no confundan gobernar con chantajear». Ante unas 1.700 personas que llenaron la Cúpula del Milenio de Valladolid, Sánchez remarcó la idea de que la «encrucijada» que vive el PSOE sólo tiene «dos caminos» de salida, el «partido autónomo» y de «izquierdas» que representa su candidatura y el que ofrece «la Gestora, que es igual a un PSOE en tierra de nadie». Por esta razón, rechazó las «amenazas de Rajoy y de la derecha» sobre la posición que mantendrá el PSOE en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, ante la que garantizó que si gana las primarias no habrá apoyos socialistas para «políticas de derechas». Ironizó con que «el PP anda bastante preocupado» por si su candidatura gana las primarias, pero reivindicó el valor político de la palabra dada y defendió un PSOE que «dice no a Rajoy y vota no a Rajoy», momento en el que los asistentes al acto le interrumpieron a gritos de «no es no». «Se equivocan los que piensan que el ‘no es no’ no es un proyecto político», sostuvo, convencido de que tras esta expresión hay un «gran sí» a recuperar los derechos de los trabajadores, a una nueva ley educativa que derogue la actual y a un pacto de Estado contra la violencia machista, entre otras políticas.

Sin citar expresamente al otro candidato a las primarias, el vasco Patxi López, ni a la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero sí a la Gestora del PSOE, Sánchez ofreció y exigido «unidad y lealtad» hacia los resultados que surjan de la votación en mayo. No obstante, argumentó que la unidad que necesita su partido es la que debe existir en torno a «sus compromisos, a su historia y a sus militantes».