Rivera pide tomar "todas las medidas necesarias" para celebrar elecciones libres

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a pedir al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para convocar unas elecciones autonómicas y le ha instado a tomar "todas las medidas necesarias" para asegurarse de que esos comicios son "libres" y se celebran "con garantías y con seguridad".

"Todo lo que tenga que hacer el Gobierno para eso nos parecerá bien", ha declarado Rivera al señalar la importancia de que no se boicotease la campaña electoral, que todos los colegios electorales estuvieran abiertos y que nadie coaccionara a los votantes.

Según ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente de la Ejecutiva de Cs, este lunes por la mañana ha mantenido una conversación telefónica con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Este le ha avanzado la reacción del Gobierno a la respuesta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la carta en la que se le pedía que aclarase si había declarado o no la independencia de Cataluña.

Sin embargo, ha indicado que de momento el Ejecutivo no ha especificado a Ciudadanos qué medidas concretas que se adoptarían a través del artículo 155, por lo que espera conversar sobre esta cuestión en los próximos días.

PUIGDEMONT NO VA A VOLVER A LA LEY. En cualquier caso, Rivera considera que el requerimiento del Gobierno no va a lograr que vuelvan a la ley "los que hace semanas que están fuera de ella", ya que Puigdemont "sigue en la ficción" de la declaración de independencia. Por tanto, "debería conminarle a que cese en el desacato al Tribunal Constitucional", y si no lo hace, habrá que "aplicar la Constitución", ha añadido.

El líder de la formación naranja ha prevenido contra "la tentación de llegar a acuerdos fuera de la ley". "No podemos dar más tiempo a los que quieren ganar más tiempo para buscar apoyos internacionales que puedan cargarse nuestra democracia y nuestra Constitución", ha subrayado.

En definitiva, ha rechazado la petición del presidente catalán de que se paralicen los procesos judiciales abiertos contra los responsables de la organización del referéndum del 1 de octubre y de establecer una mediación internacional.

"La solución no pasa por seguir mareando la perdiz, enviándose correspondencia epistolar con el Gobierno del golpe y cansando a los ciudadanos" con "las trampas de Puigdemont", ha defendido, y se ha preguntado qué artículos de las leyes estarían vigente y cuáles no si se aceptase el "chantaje" del presidente del Govern.

NO HAY EXCEPCIONES EN EL CODIGO PENAL. Sobre la situación del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y de los líderes de las dos grandes organizaciones separatistas, Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium), ha dicho que si han delinquido, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia.

"Una democracia fuerte no puede permitir que los artículos del Código Penal tengan excepciones por apellidos", ha recalcado tras recordar que se están analizando delitos como malversación de fondos, sedición, prevaricación o desobediencia.

Rivera ha insistido en que la "salida democrática" a la situación actual en Cataluña, y para la que "el PP y el PSOE empiezan a ver cierto consenso", es celebrar unas elecciones autonómicas que el Gobierno central podría convocar haciendo uso del artículo 155 de la Constitución.

"Queremos votar, pero todos los catalanes, no solo los separatistas", ha manifestado el presidente de la formación naranja, que sostiene que esos comicios podrían ayudar a "cambiar el relato" si son los independentistas los que se niegan a que se vote.

PACTO PREVIO ANTES DE UNAS ELECCIONES AUTONOMICAS. En su opinión, es posible que los partidos independentistas pierdan la mayoría en las urnas, ante lo cual Cs apuesta por que los partidos que "respeten la ley" alcancen previamente un "pacto de mínimos" para apoyar a la lista más votada y configurar "un gobierno alternativo".

Cuando le han preguntado si entre esos partidos incluye a Podemos, ha contestado que "ojalá" se sumara a ese acuerdo. Para ello, "el señor Pablo Iglesias tendrá en algún momento que dejar de apoyar a Puigdemont y a (su vicepresidente) Oriol Junqueras para sumarse a los que defendemos la ley", ha agregado, pidiendo que aclaren su posición antes de esos comicios.