Rajoy cesa a Puigdemont y al Govern y convoca elecciones el 21 de diciembre

El Gobierno ha cesado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consellers y ha decidido disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, tras la declaración de independencia aprobada hoy en la Cámara catalana.



Con el aval del Senado para la aplicación de las medidas previstas al amparo del artículo 155 de la Constitución, el presidente del Gobierno, MarianoRajoy, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, cinco horas después de la declaración del Parlament.



En una tensa sesión, la Cámara catalana ha aprobado en votación secreta, con apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y la ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PP, una resolución en cuyo preámbulo se declara a Cataluña como "un Estado independiente en forma de república".



El Gobierno, que ya ha recurrido este pronunciamiento ante el Tribunal Constitucional, asume a través de sus Ministerios las competencias respectivas de cada conselleria.



En las medidas, recogidas en cinco decretos que entrarán en vigor con su publicación en el BOE, también se ordena la destitución del secretario general de Interior de la Generalitat, César Puig, y del director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, y el cierre de las delegaciones internacionales de la Generalitat, excepto la de Bruselas.



"Los españoles estamos viviendo una jornada triste en la que la sinrazón se ha impuesto a la ley y ha derribado la democracia en Cataluña", ha dichoRajoy, que considera "urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes para que decidan su futuro".



"No se trata de suspender el autogobierno ni de intervenirlo ni de recortarlo, se trata de devolverlo a la normalidad lo antes posible", ha aseverado.



Rajoy ha dado las gracias por su apoyo a la aplicación del artículo 155 a los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, con quienes ha hablado por teléfono para explicarles las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros.



Al término del pleno del Parlament, Puigdemont, que no había intervenido ni ayer ni hoy en la Cámara, ha hablado en las escalinatas del Parlament, arropado por sus consellers y por los diputados de la mayoría independentista, así como por más de 200 alcaldes soberanistas.



En su discurso, Puigdemont ha dicho que ha llegado la hora de que las instituciones y los ciudadanos mantengan "el pulso del país" en el terreno de "la paz, el civismo y la dignidad".



La declaración unilateral de independencia, no reconocida por ninguna cancillería, ha sido expresamente rechazada por los principales países del mundo, entre ellos EEUU, Alemania, el Reino Unido y Francia, y organizaciones como la Unión Europea, la ONU y la OTAN.



Después de jornadas de intenso debate interno en el soberanismo y un amago de convocatoria de elecciones ayer por parte de Puigdemont, JxSí y la CUP han culminado su proyecto para esta legislatura con la proclamación unilateral de independencia.



En la sesión plenaria, todas las propuestas de la oposición han sido rechazadas y únicamente han salido adelante las dos presentadas por JxSí y la CUP, una con la declaración de independencia y otra sobre el inicio de un "proceso constituyente".



La resolución principal, aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, alude a la constitución de un Estado independiente en su preámbulo y no en la parte sometida a votación, porque JxSí y la CUP consideran que la independencia ya fue votada por la ciudadanía el 1-O.



"Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de república", dice el texto.



La iniciativa se ha aprobado mediante voto secreto en urna a petición de JxSí, lo que ha provocado protestas de otros grupos, que han pedido votación ordinaria a través del habitual sistema electrónico para que constara la posición de cada diputado.



El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha llegado a tacharlos de "cobardes" por optar por la votación secreta.



Conocido el resultado, los diputados soberanistas se han levantado para cantar el himno catalán, "Els Segadors", y han salido entre besos, abrazos, caras de euforia e incluso algunas lágrimas de emoción, como las del cantautor y diputado de JxSí, Lluís Llach.



La Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar el próximo lunes la querella que prepara por rebelión contra los artífices de la declaración.



Miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades de Cataluña para celebrar la declaración. En Barcelona una multitud se ha congregado en la plaza de Sant Jaume para festejar la independencia.