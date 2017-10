Rajoy aplica el 155 para cesar a Puigdemont y convocar comicios

El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, pretende cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a todos los miembros de su Govern, limitar las funciones del Parlament y convocar elecciones en Cataluña antes de seis meses. Esas son las principales medidas acordadas ayer en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en aplicación del artículo 155 de la Constitución y en respuesta a las actuaciones del Gobierno catalán en favor de la independencia. Unas medidas que fueron pactadas por el Ejecutivo con el PSOE y Ciudadanos (a quienes Rajoy agradeció su apoyo al Estado de Derecho) y que ya fueron enviadas al Senado, cámara encargada de su aprobación y que las votará en un pleno que se celebrará el próximo 27 de octubre.

Fue el propio Rajoy quien, arropado por sus ministros, compareció en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Gobierno para informar de las decisiones adoptadas. En ellas propone cesar a Puigdemont, a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y a sus doce consejeros, y que el ejercicio de dichas funciones se encargue a los órganos y autoridades que cree o designe el Gobierno. La idea inicial es que las competencias las asuman los ministros, aunque una vez que se aprueben las medidas en el Senado sería cuando el Gobierno haría un organigrama concreto y sin descartar que se cree un órgano colegiado para adoptar las medidas en su gestión como sustituto del actual Govern.

Rajoy asumiría en persona la competencia de disolver el Parlamento catalán y de convocar elecciones autonómicas, para lo que se da seis meses aunque espera que la normalidad se recupere antes y eso permita también acortar ese plazo. Si se agotara, el control del Gobierno se prolongaría hasta el verano, porque los seis meses son para convocar comicios y, a partir de ahí, deberían pasar 54 días para acudir a las urnas (tal y como regula la ley orgánica del régimen electoral general) y, después se necesita un tiempo aún hasta la investidura del nuevo president.

El Gobierno también pretende limitar las funciones del Parlamento catalán para que no pueda proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni votar una moción de censura. Sus funciones de control recaerán en el Senado y no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto, mientras que el Gobierno tendrá un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto de las propuestas que se planteen.

La aplicación del artículo 155 permitirá que el Gobierno o el órgano que designe para ello, asuma, por ejemplo, el mando de los Mossos d’Esquadra. Podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los Mossos, acordar el despliegue de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y sustituirlos si es necesario.

También se arroga el Ejecutivo la facultad de cesar y nombrar a los responsables de los medios de comunicación públicos catalanes para garantizar una información veraz y respetuosa con el pluralismo político. El Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios o personal laboral de la Generalitat que no acaten la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sin perjuicio de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. También se habilitará al Gobierno para asumir todos los ingresos y gastos de la Generalitat y garantizar que «la totalidad de los fondos» no se destinen a actividades vinculadas con el proceso secesionista.

La votación del Senado para aprobar estas medidas será dentro de seis días y, ante la posibilidad de que puedan evitarse, por ejemplo, con la convocatoria la próxima semana de elecciones por parte de Puigdemont, el Gobierno subraya que ya no está en su mano. «El artículo 155 sólo se puede paralizar si el Senado no lo aprueba», recalcó Rajoy. A la cámara alta está obligado el Gobierno a informar cada dos meses de la evolución de la situación, y también podrá plantear en ella las «modificaciones o actualizaciones» que considere oportunas respecto de las medidas inicialmente autorizadas.

El Ejecutivo subraya que con las acordadas ayer no hay una devolución de competencias de la Generalitat al Estado, sino una sustitución de determinados políticos que considera que incurrieron en incumplimientos de la Constitución y del Estatuto de autonomía. Rajoy, en su comparecencia, explicó que no era su intención ni su deseo recurrir al artículo 155 de la Constitución, pero que se vio obligado a ello después de que Puigdemont buscara el enfrentamiento. También cree que los independentistas querían que se llegara a esta situación. Y recurrió al 155 para restaurar la legalidad, celebrar elecciones con normalidad, asegurar la neutralidad institucional, asegurar los derechos de los catalanes y garantizar el crecimiento económico y el bienestar social. El presidente del Gobierno pidió que no se vayan más empresas ni depósitos de Cataluña porque «esto se arreglará y sin más daño para nadie». Ante las protestas que podrían sucederse en Cataluña por la aplicación del 155, manifestó que su único temor es no cumplir con su obligación.