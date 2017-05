Podemos ofrece a Sánchez retirar su moción si el PSOE presenta otra

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha ofrecido hoy al líder del PSOE, Pedro Sánchez, retirar la moción de censura contra el Gobierno presentada en el Congreso de los Diputados a cambio de que los socialistas presenten otra contra Mariano Rajoy a la que ellos darían apoyo.

Echenique ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión celebrada por el Consejo de Coordinación del partido, en el que sus dirigentes han analizado esta oferta al nuevo líder socialista tras haberse hecho ayer con la victoria en las primarias del PSOE.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos registró el viernes pasado una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy justificada como un «imperativo ético y democrático», con Pablo Iglesias como candidato a la Presidencia del Gobierno.

El propio Iglesias no ha podido todavía transmitir su nueva propuesta a Sánchez pese a que ha intentado esta mañana ponerse en contacto con él para explicarle una oferta que, ha asegurado Echenique, comparten Izquierda Unida, En Comú Podem y En Marea, formaciones integradas en el mismo grupo parlamentario.

Ha explicado el «número dos» de Podemos que su partido está dispuesto a actuar con «toda la generosidad del mundo» retirando su moción contra Rajoy, algo que puede hacer hasta el último momento, siempre y cuando el PSOE se avenga a presentar la suya.

Como principal argumento para este paso ha recordado que el reelegido secretario general socialista ha utilizado como eje central de su campaña en las primarias la «impugnación» de la abstención con la que el PSOE facilitó a Rajoy su investidura. No obstante, ha querido dejar claro que no bastará con una mera promesa o declaración de intenciones por parte de Sánchez para que Podemos retire su moción. «Yo soy científico, si no lo veo no lo creo», ha aseverado.

En cuanto a los plazos, no ha puesto fecha de caducidad a su oferta, pero sí ha insistido en que la situación es de «urgencia», con un Gobierno que «presiona» a jueces y fiscales, «denigra» a las fuerzas de seguridad y se apoya en un partido en el que cada día asoma un nuevo caso de corrupción y que ya «van casi por 1.000».

Tampoco ha aclarado si apoyarían a Pedro Sánchez en caso de que él fuera el candidato de la moción de los socialistas y ha abogado por «esperar a ver si hay posibilidad de que el PSOE quiera presentar la moción» y después «ya hablaríamos de todo, de candidato y programa -ha dicho-».

Pablo Echenique ha subrayado que, con más escaños que Unidos Podemos, una moción de censura firmada por los socialistas tiene más opciones de salir adelante que la suya, pero también ha manifestado que si el PSOE no se decide seguirán «adelante modestamente» con la que registraron el viernes pasado. También ha dicho que, por ahora, la fecha de la tramitación de su moción depende de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la que ha acusado de estar «de vacaciones» y «desaparecida», al tiempo que ha remarcado que «España no puede esperar» porque cada día aparece un nuevo caso de corrupción.

En cuanto a los tiempos en el seno del PSOE, un partido que tras la elección de su secretario general debe celebrar su congreso a mediados de junio, ha dicho: «No nos podemos quedar esperando a la vida interna de los partidos políticos»; sobre todo, ha añadido, porque el PP sigue gobernando y «es momento de pasar de las palabras a los hechos».

La concentración de la Puerta del Sol del pasado sábado en respaldo a la moción de censura a la que Podemos asegura que acudieron 40.000 personas fue, en opinión de sus dirigentes, un éxito que prueba que existe una demanda ciudadana generalizada para desalojar al PP del Gobierno.