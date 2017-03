Pedro Sánchez estrena ‘crowdfunding’ y sede en el centro de Madrid

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez cuenta ya con una oficina en el centro de Madrid, donde se ha instalado su equipo de campaña y donde ayer se ha presentado el sistema de «crowdfunding» o aportaciones de particulares con el que se financiará su candidatura a las primarias de mayo. La oficina, de 130 metros cuadrados, está situada en el acomodado barrio de Almagro, perteneciente al castizo distrito de Chamberí, y cuesta 2.000 euros mensuales de alquiler. Para sufragar ese y otros gastos de una campaña que todavía se prolongará dos meses, el equipo de Sánchez ha abierto un sistema de «crowdfunding» en la web del candidato -sanchezcastejon.es-, con el que en dos horas de funcionamiento ha recaudado 6.200 euros de 157 donantes.

Entre otros, forman el ‘núcleo duro’ de la candidatura del exlíder del Partido Socialista los diputados Adriana Lastra y José Luis Ábalos, que ha comparado esta vía de autofinanciación con la que hace unos días abrió el otro candidato, Patxi López, al que no ha nombrado. «Este es un sistema de crowdfunding de verdad; no es una cuenta corriente, sino que se ve lo que se va ingresando y cómo se van cubriendo las necesidades», ha subrayado. Aunque el entorno de Sánchez no cree que el sistema de financiación de la candidatura de López sea ilegal, sí advierte de que le traerá «problemas legales». Explican que para crear una plataforma de crowdfunding «hay que hacerlo bien y legalmente», para lo cual hay que fundar primero una asociación sin ánimo de lucro, que en su caso se llama «bancal de rosas», que se disolverá cuando acabe la campaña y cuyo remanente de tesorería se destinará a una ONG.

Los donantes de la campaña de Sánchez pueden hacer aportaciones de 10, 20, 50, 100 o 300 euros y destinar cada donación a uno de sus cuatro proyectos: la oficina de «Somos Socialistas», «Agrupémonos todos» (actos públicos), Sembrando socialismo (debates, documentos) y «Comunica socialismo» (difusión, publicidad, cartelería). Excepto el proyecto «Sembrando socialismo», presupuestado en 10.000 para cuatro meses, los otros tres proyectos podrán ir variando mensualmente y aspiran a recaudar entre 8.000 y 10.000 euros este mes. Según datos del equipo de Sánchez, la web de su candidatura supera los 80.000 inscritos, de los que 68.000, el 90 %, son militantes y el resto, simpatizantes que «van a intentar afiliarse».

PARTICIPACIÓN DE LA MILITANCIA. Más de 8.000 militantes y simpatizantes del Partido Socialista han participado en apenas diez días en las encuestas que dirige el sociólogo José Félix Tezanos sobre el proyecto político de Pedro Sánchez, cuyos resultados reflejan que las dos principales demandas que hacen al futuro proyecto socialista son «empleo» y «decencia». Además, el 58,12 % coincide con que el PSOE necesita un modelo de partido «totalmente nuevo», frente al 28,05 % que cree que debe ser nuevo solo en algunos aspectos. Además de las encuestas, la candidatura de Pedro Sánchez ha creado una estructura dividida en diez comisiones para que en las próximas semanas haya un «debate a fondo» sobre el documento.