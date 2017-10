El Parlament declara la independencia

El Parlament ha declarado constituida este viernes la República catalana independiente y ha aprobado iniciar un proceso constituyente, aprobando una resolución de JxSí y la CUP que fija "instar al Govern a dictar todas las resoluciones necesarias para el desarrollo de la Ley de Transitoriedad Jurídica y fundacional de la República". La propuesta de resolución incluye la declaración de independencia que JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre sin que llegara a entrar en vigor y que establece: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano", pero esta parte figura en la exposición de motivos de la resolución y por lo tanto no se ha votado. La iniciativa, que se ha votado en urna y en secreto, ha tenido 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco entre los grupos que han participado en la votación (JxSí, CUP, SíQueEsPot y el diputado no adscrito Germà Gordó), mientras que PSC, PP y Cs han salido del hemiciclo en señal de protesta, y la portavoz de JxSí, Marta Rovira, había dicho poco antes en el pleno: "Hoy fundamos un nuevo país". JxSí y la CUP han forzado que la votación sea secreta para tratar de blindarse ante posibles querellas de la Fiscalía General del Estado, y el portavoz de SíQueEsPot, Joan Coscubiela, les ha afeado que no dieran "la cara" en una votación de este calado. Si se tiene en cuenta que JxSí y la CUP suman 71 diputados en la Cámara, un diputado de uno de los dos grupos no ha votado a favor de la resolución: lo ha hecho por alguna de las otras dos opciones o bien en contra o en blanco. Además, JxSí, la CUP, SíQueEsPot y Gordó suman 83 diputados, por lo que, a tenor de los votos finales --82--, una persona de alguno de estos dos grupos no ha querido participar en la votación. Antes, Forcadell ha leído ante el pleno la declaración de independencia que firmaron los diputados de JxSí y la CUP el 10 de octubre en el Auditorio del Parlament; y, tras anunciarse el resultado de la votación, los diputados y los miembros del Govern han aplaudido y han cantado 'Els Segadors'. CONTENIDO La resolución que se ha votado incluye peticiones al Govern como "la de promover ante todos los Estados e instituciones el reconocimiento de la República Catalana"; la integración en la Generalitat de los funcionarios del Estado que lo deseen; el impulso de un Banco Central de Catalunya, y proponer al Reino de España una repartición de activos y pasivos. Antes de esta propuesta de resolución se ha votado otra que declaraba "el inicio y apertura del proceso constituyente" como fase previa a unas elecciones constituyentes que alumbren el Parlament que redacte una constitución de Catalunya. LETRADOS: INCONSTITUCIONAL Los letrados del Parlament habían advertido previamente a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y al resto de miembros de la Mesa de que no se podía votar la resolución por ser inconstitucional, pero JxSí ha hecho valer su mayoría en el órgano y ha impulsado la votación. En el debate anterior a la votación, Marta Rovira (JxSí) ha admitido las dificultades que materializar esta resolución: "Vienen tiempos difíciles, pero no tenemos alternativa", y ha llamado a que los catalanes actúen con civismo en los próximos días. El encargado de defender la posición de la CUP ha sido su diputado Carles Riera, para quien no hay dudas de que este viernes se ha declarado la independencia: "Ha llegado la hora del pueblo, sin todavía estructuras de Estado, para construir la república desde abajo. Hoy es un día feliz. ¡Viva la tierra!". El resto de partidos de la Cámara ha lanzado reproches contra la resolución: Carlos Carrizosa (Cs) ha roto un ejemplar de la propuesta desde el atril, mientras que Eva Granados (PSC) ha acusado a JxSí y la CUP de haberlo "reventado todo" y haber hecho inevitable que el Estado aplique el artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía. El portavoz del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha acusado al independentismo de ser un proyecto populista y de llamar "fachas" a todas las personas que no piensan como ellos, y Marta Ribas ha criticado que se responda al 155 con una declaración de independencia: "Son dos grandes barbaridades". El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha seguido el pleno desde su escaño y también ha votado la resolución, pero no ha tomado la palabra ni en la sesión del jueves ni en la del viernes.