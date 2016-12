Micaela Navarro cree que la reunión de 'sanchistas' no ayuda al PSOE

La vicepresidenta socialista del Congreso, Micaela Navarro, no cree que la reunión que van a celebrar hoy los afines al ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, perjudique al partido, “pero desde luego que le ayude no”. Por otro lado, ha arremetido contra la diputada ‘sanchista’ Zaida Cantera, acusándola de “ir contra todos compañeros porque no tienen la misma opinión”. Le ha pedido que, ya que ella no milita en el partido, “respete a los militantes del PSOE y que sean ellos quienes decidan qué quieren” ya que, según Navarro, cuando se trata de cuestiones orgánicas “nadie que no pertenezca al partido tiene que ser la que diga cuándo se tienen que pronunciar los militantes”.