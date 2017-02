Mas irá al juicio con la cabeza alta y sin pedir perdón: «Lo volvería a hacer»

El expresidente de la Generalitat Artur Mas aseguró ayer que afronta con serenidad el inicio hoy lunes del juicio por el 9N, en el que se presentará ante el tribunal «con la cabeza alta» y sin «pedir perdón por nada», ya que se enfrentó a un estado «intolerante» y «poco democrático»: «Lo volvería a hacer». En una rueda de prensa, acompañado por las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, que también serán juzgadas a partir de hoy lunes, Mas destacó que el 9N de 2014 defendieron «noblemente» lo que una gran mayoría de catalanes les pedían y canalizaron como Gobierno el movimiento «ciudadano, pacífico y cívico» al que no podían dar la espalda. «Hicimos lo que teníamos que hacer. Lo volveríamos a hacer. Mañana entraremos al Palacio de Justicia con la cabeza alta, procurando representar con la máxima dignidad a los 2,3 millones de personas que votaron el 9N y dieron una lección de democracia y de sentido de país ante todo el mundo», declaró Mas.

Recurriendo en ocasiones a un tono épico, Mas advirtió de que el juicio puede ser un «acelerador» para ayudar a ensanchar la base social del soberanismo que defiende el derecho a decidir, ya que no se les juzga por declarar la independencia «sino por ayudar a poner urnas, que son la base y la raíz de la democracia». «Nos querían de rodillas, y nos encontrarán de pie. Nos querían con la espalda doblada, y nos encontrarán con la espalda erguida. Y nos querían con la mirada baja, y nos encontrarán mirando adelante», resaltó. Mas reiteró que tanto él como Ortega y Rigau están «súperconvencidos» de que no cometieron ningún delito ni ninguna irregularidad -«poner las urnas nunca puede ser delito», dijo-, por lo que, en caso de ser inhabilitados recurrirán ante la justicia europea, porque lo que defienden no es la independencia, «sino la causa universal de la democracia».

El expresidente catalán no quiso dar detalles de cuál va a ser su estrategia de defensa ni si van a responder a la Fiscalía -en fase de instrucción no lo hicieron-, y se limitó a desvelar que preparó la defensa «conjuntamente» con Ortega y Rigau, aunque «cada uno tiene su parcela de responsabilidad». «Hicimos lo que teníamos que hacer. Cumplimos con nuestra obligación de gobernantes, con nuestra vocación democrática, defendimos la raíz de la democracia, que es votar (...). Los retos políticos nunca deberían tratarse o canalizarse a través de los tribunales», alegó.

Mas aseguró que, llevando a juicio el 9N, desde las instancias del Estado se ha hecho un «enorme daño a la democracia y a la única España posible, la España plurinacional». «Defendimos con energía que hubiese urnas. Chocamos contra un Estado intolerante, de talante poco democrático, del ‘ordeno y mando’, que no tolera la discrepancia, y en el caso de Cataluña todavía menos. Y actuamos en consecuencia: ayudamos a poner las urnas, con la ayuda de 42.000 voluntarios, y 2,3 millones de catalanes votaron, contra las maniobras del Estado, que lo intentó silenciar y hundir con malas artes», dijo. Se mostró convencido de que el 9N de 2014 sirvió para que los catalanes «perdieran el miedo» a la España «intolerante». «El día que empiezas a perder el miedo eres más libre».