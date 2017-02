López propone que sólo la militancia pueda destituir al secretario general

El exlehendakari y candidato a dirigir el PSOE, Patxi López, propuso ayer que un secretario general socialista que haya sido elegido por la militancia sólo pueda ser destituido por los militantes mediante una consulta. Durante su intervención en un encuentro con varias decenas de militantes en Almería, López dijo que si un secretario general «perdiera la confianza y fuera censurado por el Comité Federal» debe ser obligatoria que esa censura sea ratificada «en una consulta a la militancia». Sostuvo que las primarias son un «avance» que mejora la calidad del «sistema democrático interno» y que dentro de este sistema es «fundamental» que se produzca un contraste de ideas, modelos y proyectos. «Por ello, los debates entre los diferentes candidatos debieran de formar parte intrínseca de este proceso», defendió, para solicitar acto seguido a sus «posibles» rivales que, junto a él, se ofrezcan a participar en debates públicos en los que contrastar ante la militancia sus propuestas.

López dijo que el PSOE está en medio de un proceso «fundamental» y se comprometió a defender el derecho de los militantes a ser escuchados. «Por eso, primarias sí y primarias hasta el final. Por eso no me voy a retirar como pretenden algunos y no voy a hacer apaños por arriba que abandonen a los de abajo», dijo el candidato.

Por otro lado, se comprometió a «buscar la integración» en una dirección que «sume ideas y voluntades» de los socialistas de otras «opciones distintas» a la suya si es elegido secretario general, y afirmó que si no gana las primarias se pondrá al servicio de la directiva elegida. «No alentaré ningún intento de organizar y ejercer la oposición interna a la nueva Secretaría General», dijo López, que prometió «colaboración y lealtad, algo que nos ha faltado, y mucho, en los últimos años». «No voy a competir por trocear el partido y hacerme fuerte con una parte de él», incidió tras afirmar que «un partido dividido, un partido que enfrenta a unos militantes contra otros, irá al desastre» y que «vencer sobre un partido roto es la peor derrota para un socialista». El candidato propuso que sean consultados los asuntos de «especial relevancia» con una «clara división de pareceres» que generen una «gran incertidumbre» y que las consultas sean convocadas por el Comité Federal a propuesta de la Comisión Ejecutiva.

También aseguró que hace falta «revitalizar, modernizar y abrir a la sociedad» al PSOE, por lo que propone abrir las agrupaciones y Casas del Pueblo a actividades culturales, debates y consultas a los vecinos, campañas y a colectivos sociales.

Abogó asimismo por establecer fórmulas para que los cargos orgánicos e institucionales de su partido tengan la «obligación» de contar con la opinión de la militancia, por lo que en el próximo Congreso pedirá que se apruebe una Conferencia Anual de Balance y Estrategia.