López se ofrece a «reconstruir» el PSOE en nombre de una «izquierda exigente»

El exlehendakari Patxi López se ofreció ayer para liderar un PSOE «renovado», «unido» y «claramente de izquierdas». «Quiero un partido de izquierda exigente, no un analgésico de las políticas de la derecha», ha proclamado, tras asegurar que se ve «con fuerzas para reconstruir el PSOE». Patxi López, que recalcó que su candidatura «no va contra nadie» y que le «gustaría sumar a Pedro» Sánchez a su proyecto, se ha convertido en el primer socialista que se lanza a la carrera de unas primarias todavía no convocadas, que se celebrarán en mayo. Lo hizo en la Fundación Diario Madrid, adonde llegó acompañado de su mujer, la también socialista vasca Begoña Gil, y de un equipo de confianza formado por el que fuera secretario de Organización del PSOE y portavoz en el Senado Óscar López, el exconsejero de Interior vasco Ricardo Ares y el ex diputado del PSE Andoni Unzalu.

Con guiños a la militancia -a la que prometió «activar las agrupaciones locales como núcleo central del debate de ideas»- y con un discurso de socialismo clásico en el que reivindicó la «socialdemocracia sin matices» y la «pasión por la igualdad», el diputado se comprometió a llevar su candidatura «hasta el final». «No vengo aquí con ningún pacto ni para hacer pactos con nadie y eso lo llevaré hasta el final», aseveró. Tras defender que el PSOE debe tener una «dirección colectiva» en la que el nuevo secretario general «cuente con otros responsables» del partido, confirmó que habló el sábado con Pedro Sánchez, de quien dijo que le tiene «absoluto respeto» y que sigue «compartiendo con él muchas cosas». Aunque López no quiso desvelar nada de su contenido, fuentes de su entorno destacan que fue una «gran conversación», mientras que fuentes próximas a Sánchez aseguran a Efe que éste está «tranquilo» y que considera que todavía «queda tiempo» para dar algún paso.

El que fuera presidente del Congreso en la breve legislatura pasada habló, ante de anunciar su decisión, con unos cuarenta dirigentes o exdirigentes del partido, entre ellos todos los exsecretarios generales del PSOE y los líderes territoriales. Con todos tuvo conversaciones «cordiales» y «de compañeros», garantizó el veterano socialista, que rechazó etiquetas como las de «sanchismo», «patxismo» y «susanismo» y consideró «imprescindible que la militancia elija y vote» a su nuevo líder.

En la presentación de su candidatura, un día después de que el Comité Federal fijara el 39 Congreso Ordinario para el 17 y 18 de junio, hizo hincapié en que ésta busca la «unidad que nace de la libertad, no la uniformidad que nace de la imposición». Afirmó que no entiende «un PSOE sin el PSC ni un PSC sin el PSOE» y advirtió de que se «opondrá radicalmente» a que en las primarias no puedan votar los 18.000 afiliados del partido hermano. Tras recalcar que eso sería un «error mayúsculo», opinó que el acuerdo al que llegue la «comisión de dialogo» creada por la gestora del PSOE con el PSC para revisar las relaciones políticas y orgánicas entre ambos partidos debería votarse en el 39 Congreso Federal, que a su juicio está llamado a ser el «congreso de la unidad». «¿Qué es esto de que no pueden convivir los socialistas catalanes en el conjunto del socialismo español?», se preguntó el precandidato, al tiempo que defendió un PSOE que «no juegue a enfrentar unos territorios contra otros, como ha hecho la derecha, ni a enfrentar identidades», sino que a «sumar y buscar espacios de convivencia y concordia». En cuanto al modelo territorial sostuvo también que el PSOE debe ser una «referencia» y que en esa cuestión es el «partido de la centralidad».

Por el momento, Patxi López eligió su pueblo natal, Portugalete (Vizcaya), para celebrar su primer encuentro con militantes, tras lo cual emprenderá una ‘gira’ por agrupaciones de toda España. A esta primera gira de contacto con los afiliados para explicarles su proyecto y recoger sus aportaciones sucederá otra más adelante, cuando el proceso de primarias sea convocado formalmente y los aspirantes se conviertan, según los Estatutos del PSOE, en «precandidatos» y comiencen a recoger los avales para ser proclamados candidatos oficiales.

El acto de López en Vizcaya coincidirá la semana que viene con la visita que la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz -que sigue sin descartar ni confirmar su candidatura-, realizará por varias agrupaciones del PSOE de Castilla y León, federación que ha apoyado hasta ahora al exsecretario general Pedro Sánchez.