La ley de secesión catalana prevé la independencia si no hay referéndum

La Ley de Transitoriedad Jurídica, la llamada «ley de ruptura» catalana, prevé declarar la independencia inmediata de Cataluña si el Gobierno de España impide que se celebre el referéndum separatista previsto para después del verano y, entre otras medidas, fija la pregunta de esa consulta. Según consta en el borrador de la ley, mantenido hasta ahora en secreto por el Gobierno catalán, se trata de un documento que aspira a funcionar como constitución catalana durante dos meses y que fija las bases del proceso constituyente para la formación de la «república parlamentaria» de Cataluña.

En su disposición final, el borrador de la «ley de ruptura» establece la declaración unilateral de independencia si el Gobierno central impide la celebración de la consulta popular para la secesión y que ello se llevaría a cabo inmediatamente después de que el Parlament catalán «constate este impedimento».

Desvela asimismo, la pregunta que se realizaría en ese eventual referéndum: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?», y señala que el resultado de la consulta sería vinculante, sin necesidad de un mínimo de participación ni de una mayoría cualificada para la secesión, todo ello supervisado por observadores internacionales, para el reconocimiento pleno del nuevo Estado catalán.

El borrador de la ley, según recoge El País, da por hecho que Cataluña seguirá dentro de la Unión Europea y asume sus leyes actuales y las que pudieran aprobarse posteriormente a la declaración de independencia que, en ambos casos, pasarían a formar parte del nuevo ordenamiento jurídico catalán. Respecto a la organización de la Justicia, elimina la división de poderes y da un control absoluto al Govern catalán sobre el poder judicial, de manera que el presidente de la Generalitat nombraría al Fiscal General de Cataluña -ahora es potestad del jefe del Gobierno español y del fiscal general del Estado- y al presidente del Tribunal supremo catalán. Los jueces, magistrados, fiscales y letrados del Estado español, según el borrador de la ley secesionista, «podrán concursar en las plazas que se convoquen» en el hipotético estado catalán, es decir, que deberán concursar de nuevo si quieren mantener su plaza en Cataluña y el Ejecutivo catalán participaría en los procesos selectivos que fijase la futura ley.

Rajoy avisa de que no cederá al «chantaje» de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtió ayer al de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no piensa ceder ante el «chantaje» al Estado que plantean los independentistas con su ley de ruptura y le ha exigido acudir al Congreso para «dar la cara» ante todos los españoles. Además de a Puigdemont, Rajoy ha mandado otro mensaje al recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y un día después de las primarias socialistas ha asegurado que no piensa adelantar las elecciones ni se prestará a nada que pueda generar inestabilidad. Cataluña ha centrado el mensaje que el jefe del Ejecutivo ha querido dar a los suyos en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, tras publicarse en El País que la Generalitat prepara una ley con la que podría declarar la independencia de forma inmediata y unilateral si no se celebra un referéndum.