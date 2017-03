Gobierno y PSOE coinciden en exigir a ETA un desarme sin concesiones

El Gobierno y el PSOE escenificaron ayer en el Pleno del Congreso su coincidencia en que ETA debe desarmarse sin concesiones ni negociación alguna, y advirtieron a la organización terrorista de que si lo hace, no conseguirá beneficio alguno como tampoco lo logró cuando anunció el cese de la violencia. Fue la sesión de control al Gobierno el escenario de esa coincidencia, en la que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, fue más lejos cuando manifestó que si ETA «quiere desarmarse, que lo haga y lo haga ya, sin dilaciones». Mientras, el portavoz socialista en la Cámara, Antonio Hernando, calificó de «propagandístico» el anuncio de la semana pasada de ETA de que va a señalar sus zulos, un acto de los que «no han sumido su derrota y no han tenido el coraje» de arrepentirse y pedir perdón a las víctimas. Hernando preguntó a Rajoy en el Pleno por ese anuncio y tanto uno como otro, que no utilizaron su segundo turno, recibieron un sonoro aplauso desde sus bancadas tras sus respectivas intervenciones.

Era la primera pregunta de la sesión de control, días después de que ETA, a través de un mediador, dijera en el diario francés ‘Le Monde’ que con fecha límite del 8 de abril procedería a señalar sus zulos. No obstante, el comunicado que la banda terrorista iba a difundir aún no se ha hecho público. «Consideramos que ETA ha querido recuperar protagonismo a través de este anuncio exigiendo al Estado francés y al español que no obstaculice el proceso», subrayó Hernando antes de añadir que la organización debe saber que la sociedad resistió primero al terror para definitivamente vencerlo.

Rajoy suscribió «al cien por cien» las palabras de Hernando y dejó claro que la postura del Gobierno «no ha variado» y es la misma desde que asumió su responsabilidad en la Presidencia «y lo era antes de llegar» a ella. La misma postura que mantiene el Ejecutivo francés, insistió Rajoy, como puso de manifiesto el pasado sábado tras el anuncio de la banda. Y para dejarlo aún más claro, Rajoy concretó estas posiciones unánimes en varios puntos. «ETA es una organización terrorista y no se negocia con terroristas», ha aseverado el presidente del Gobierno para resumir el primero de ellos. La banda, añadió, «no conseguirá ningún beneficio político», de la misma forma que no lo logró por dejar de matar. Y si quiere desarmarse, «que lo haga. Nos parece bien. Que lo haga ya» y sin dilaciones», enfatizó.

De todos modos, indicó que el único desarme hasta ahora ha sido el llevado a cabo por las fuerzas de seguridad españolas y francesas y emplazó a ETA a que si lo hace, la mejor forma es que diga dónde están las armas «sin alterar su emplazamiento y contenido y sin ningún tipo de negociación». Los españoles, precisó, solo esperan su disolución como organización, un plan de deslegitimación de los terroristas y de sus ideas y «cerrar definitivamente una etapa que solo ha traído muerte y sufrimiento». Quiso Rajoy terminar su intervención recordando a las víctimas, a quienes más sufrieron a ETA. «No las vamos a olvidar nunca», dijo.

Por su parte, Antonio Hernando aseguró que la organización terrorista «no podrá reivindicarse» e insistió en que el problema «no son las armas, sino las manos que las empuñaron» y la intención de ETA de «subyugar» a quienes no pensaban como ella. Hernando resaltó el compromiso de unidad y lealtad de su partido para luchar contra el terrorismo e hizo suyas las palabras del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando dijo que España no sería «una democracia sin memoria». La memoria de los 820 asesinados por ETA, de sus familias y de los heridos en los atentados, ha continuado Hernando antes de subrayar la victoria sobre la banda de la libertad, el Estado de derecho, de la democracia, las fuerzas de seguridad, la justicia y la cooperación internacional. «Ante tanto terror y sufrimiento inútil, qué triunfo el de la democracia, el de todos nosotros», proclamó.