La Fiscalía de Cataluña investiga las palabras de Vidal de los datos fiscales

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias de investigación este viernes después de las declaraciones del juez y ya exsenador de ERC, Santi Vidal, en varias conferencias en las que aseguró que la Generalitat ha obtenido datos fiscales de los catalanes de forma ilegal. Estas declaraciones «sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos», sostiene el Ministerio Público en un comunicado, en el que asegura que podrían suponer varios delitos de revelación de secretos.

La Fiscalía cree que lo dicho por Vidal «justifica sobradamente» la apertura de una investigación, y, como primera diligencia, ha requerido al periodista de ‘El País’ que ha publicado los vídeos de las conferencias que entregue todos los documentos tenga sobre los hechos para analizarlos. El Ministerio Público sostiene que «el apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizados» supondría un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Recuerda que Vidal que en diferentes foros dijo a los asistentes, entre otras cosas: «La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal».