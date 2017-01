Detenido un menor por agredir con arma blanca a cinco compañeros

El menor que consiguió reducir al joven de 17 años que hirió este viernes a varios compañeros de clase en el instituto Las Fuentes de Villena (Alicante) asegura que el presunto agresor «buscaba el caos general». Este chico –que ha sufrido una herida en el abdomen durante el forcejeo– explica que el agresor ha entrado en clase sobre las nueve de la mañana «con un cuchillo y se ha armado el caos en clase». «Todo el mundo ha salido corriendo y yo he cogido y lo he reducido. Me ha hecho un poquito de daño pero estoy bien, tranquilo y sereno porque podría haber pasado algo peor, pero todo ha salido bien», ha relatado el joven a los medios de comunicación.

Este testigo ha precisado que el cuchillo que llevaba su compañero era «de cocina en su mano derecha» y que él, gracias a que conoce técnicas de artes marciales, ha podido reducirlo. «Le he gritado: Pero qué te pasa, tío, qué estás haciendo, se te ha ido la olla; le he pegado un puñetazo en la cabeza, se ha tranquilizado y se ha ido», ha señalado.

En su opinión, el menor detenido pretendía sembrar «el caos general» y le ha dado la impresión que su pensamiento era «tengo que hacerlo hoy y hoy es el día». Por ello, «ha cogido el cuchillo y ha ido a por todos», ha explicado. Preguntado por si este menor podría sufrir acoso escolar, el chico lo ha negado. «Decir ‘esa chaqueta ‘gordica’ que llevas’ o ‘cómo vistes’, lo tienes que enfocar y reflexionar tú, porque eso no se considera ‘bullying’».

«Es un caso de ansiedad porque ha abierto la puerta de un portazo. Entonces ha mirado a la clase fijamente, ha sacado un cuchillo y ha empezado a armar el alboroto», ha opinado. «Yo lo he cogido --ha continuado su relato-- cuando él estaba mirando a otro lado, lo he tumbado al suelo y lo he reducido, y ya se ha tranquilizado conmigo. Entonces le he dicho: ‘Qué estás haciendo, qué estás haciendo’».

Sobre el trato que mantenía con el menor detenido en clase, el alumno ha comentado, que este curso «se ha ido uniendo más», pero que «siempre ha tenido ese toque de ser un poco cerrado». También ha dicho que el agresor saca buenas notas, pero que «no es tan bueno porque le dedica muchísimo tiempo a los estudios en su casa».

El joven de 17 años que ha sido detenido tras, presuntamente, causar heridas leves con un cuchillo a cinco compañeros en una clase de su instituto de Villena ha sido trasladado a un hospital para una evaluación psicológica ante la posibilidad de que haya sufrido un brote psicótico. Fuentes cercanas al caso han informado a Efe que el joven ha sido llevado por la Guardia Civil al hospital de la cercana población de Elda, donde ha sido sometido a un estudio. Entre las hipótesis que barajan los investigadores, están que el joven haya podido sufrir algún tipo de trastorno mental o que sufriera acoso escolar (bullying) de compañeros por sobresalir en resultados académicos, ya que el detenido tiene un currículum «brillante».

El joven estuvo detenido en el cuartel del instituto armado de Villena antes de pasar disposición de la Fiscalía de Menores. Por su parte, el alcalde de Villena, Francisco Javier Esquembre, ha señalado a Efe que el alumno presentaba un «buen rendimiento académico», siempre había mostrado «un comportamiento normal» y estaba «integrado» en el ambiente escolar, pese a lo cual se mostraba «un poco reservado y era distante y solitario». El alcalde ha relatado que el chico ha irrumpido, de repente, sobre las 9 horas en una clase de Historia de segundo curso de bachillerato del instituto Las Fuentes «dando un portazo y blandiendo el arma».

Acto seguido, ha acuchillado en la espalda a una chica y a otros cuatro compañeros, que han resultado heridos leves, mientras gritaba que estaba «harto», de acuerdo con algunos testimonios. El Ayuntamiento no tiene constancia de que el presunto agresor estuviese viviendo una situación de acoso escolar y todo apunta a que atacó a las víctimas de forma aleatoria, ya que no tenía con ninguna de ellas una relación cercana.

El propio detenido ha sufrido algunos cortes en la mano por el manejo del cuchillo, mientras que otros cinco estudiantes, todos ellos de 17 años y ya con el alta médica, han sufrido heridas de diversa consideración. Dos han tenido que recibir puntos de sutura. Un compañero que se encuentra entre los lesionados ha logrado reducirlo en un descuido, lo que ha facilitado que fuera arrestado por agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil sin más daños personales.