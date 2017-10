La comparecencia de Puigdemont tras el 1-O será el martes a las 18:00 horas

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este viernes que Cataluña aún no está preparada "para la independencia real", en una entrevista con el diario británico 'Financial Times'. Mas ha señalado que Cataluña se ha "ganado el derecho a ser en un Estado independiente" pero ha añadido que para serlo hay cosas que Cataluña aún no tiene. "Nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independiente. La cuestión es ahora cómo ejercemos ese derecho y aquí obviamente hay decisiones que tomar. Y estas decisiones deben tener un objetivo en mente: esto no va solo de proclamar la independencia, sino de convertirse de verdad en un país independiente", ha dicho.