Sota achaca el incumplimiento del objetivo de déficit al Gobierno central

Al consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota, le «extraña mucho» y le «choca» que el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) «mantenga sus conclusiones» en relación al anterior emitido hace un par de meses, pese a que la Comunidad Autónoma cuenta ahora con una previsión de «118 millones más de ingresos». Se ha referido así a la comunicación recibida en ese intervalo de tiempo del Ministerio de Hacienda, que ha anunciado al Ejecutivo regional recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y liquidación por importe de 118 millones de euros más en 2016, lo que según la Consejería equivale a un incremento de ingresos de nueve décimas del PIB. «No niego la mayor», ha expresado Sota sobre la nueva previsión negativa de la AIReF, aunque sí ha mostrado su extrañeza por el hecho de que entre ambos informes no haya «mucha variación» pese a la diferencia de ingresos anunciada por el Estado, y que es «incluso superior» a la cifra prevista por la Administración regional, donde, en palabras del titular en la materia, se habían quedado «cortos».

Así se ha expresado en una rueda de prensa en la que ha sido preguntado por las últimas previsiones de la AIReF, que ve «muy improbable» el cumplimiento por la región del objetivo de déficit de este año, fijado en el 0,6% del PIB para todas las comunidades autónomas, tal y como también alertó este organismo el pasado ejercicio. A este respecto, el consejero socialista ha admitido que el cierre de 2016 fue «peor» que el esperado, pero «porque el Estado no cumple con Cantabria», como sigue sucediendo, ha remachado. «El Gobierno de España incumple con Cantabria y nos traslada su déficit a nosotros», ha sentenciado Sota, para aludir a ingresos «que no llegan», como el impago de las cuantías comprometidas para sufragar las obras del Hospital Valdecilla o los montantes necesarios para acometer las modificaciones relacionadas con la LOMCE, y que la región ya ha «pagado» Esto supone «casi cuatro décimas del déficit», que se hubiera «acercado» así «prácticamente al 1%», ha calculado el responsable de Economía de la región, que también ha recordado que la Comunidad financia «el 88 por ciento» de gastos sociales como los relacionados con la Ley de Dependencia, cuando las autonomías están obligadas a sufragar solo el 50%. Preguntado por la posibilidad de establecer objetivos de déficit ‘personalizados’, como han apuntado desde la AIReF, Sota ha contestado que los límites «se podrían cumplir», pero «si todos cumplieran», ha apostillado en alusión al Estado. En este sentido, y según ha insistido, Cantabria tendría un déficit «menor» al actual, y podría aproximarse al objetivo establecido «en gran medida», con una desviación «mucho menor». En relación con los incumplimientos del Estado y del objetivo de déficit de Cantabria, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo también ha aludido a preguntas de la prensa a la «comprometida» situación de la Fundación Comillas. Ha remarcado que pese a la «difícil» situación, Cantabria no puede, «esté quien esté» en el Gobierno, dejar de atender el edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que la Administración regional tendrá que seguir haciendo inversiones para mantenerlo y evitar que se «caiga».

En este punto, Juan José Sota ha vuelto a criticar al Estado que, de forma «unilateral», ha dejado de apoyar a la región con las cuantías previstas para ese fin a través del convenio suscrito con motivo de la rehabilitación de la sede comillana, y que ascendían a un total de 28 millones de euros a abonar en base a convenios plurianuales.