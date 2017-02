La patronal duda de que el conflicto de la estiba se pueda resolver pronto

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, señaló ayer que es «muy complicado» que en una semana se resuelva el conflicto de la estiba y que se pueda llegar a un acuerdo en tan poco tiempo. El Ministerio de Fomento ha retrasado la aprobación del real decreto ley de reforma de la estiba hasta el 24 de febrero para que los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco se sienten a dialogar y se evite la huelga que había convocado el colectivo para la semana próxima. El conflicto de la estiba es «complicado y complejo» y hay que sentarse a hablar y llegar a «soluciones y acuerdos no lesivos para nadie», indicó Boluda, tras reunirse, junto al presidente de Mercadona, Juan Roig, con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, para hablar sobre el Corredor Mediterráneo. En su opinión, los negociadores «tienen que tener buena voluntad y generosidad» porque la solución al conflicto «no es fácil». «De verdad que lo veo muy complicado», ha insistido, para explicar que se trata de «problemas que vivo y he vivido desde pequeño y los conozco bien, y en una semana es muy complicado resolverlos».

IÑIGO DE LA SERNA. El Ministerio de Fomento realizó por su parte, un «llamamiento» a los sindicatos y la patronal de la estiba para que «se sienten a dialogar lo antes posible», toda vez que han aceptado su propuesta de aplazar una semana la aprobación de la reforma del sector para facilitar la negociación. El Departamento que dirige De la Serna también apeló de nuevo a la «responsabilidad» de los grupos parlamentarios para garantizar la aprobación definitiva del Real Decreto Ley mediante el a que se aprobará la reforma, esto es, su convalidación en el Congreso una vez pase por Consejo de Ministros. A través de un comunicado, Fomento manifestó además su «satisfacción» ante el hecho de que los sindicatos no vayan a realizar la huelga prevista para la próxima semana en los puertos. Fomento insiste, sin embargo, en que no se pueden incluir las reivindicaciones que no tienen cabida en el texto legal, porque no lo permite Europa, que es quien debe validar la reforma.