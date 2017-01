Garantizada la subrogación de los conserjes del IMD

CCOO ha informado de que el pliego de condiciones de los servicios de conserjes del Instituto Municipal de Deporte (IMD), perteneciente al Ayuntamiento de Santander recoge explícitamente la subrogación del total de los 30 trabajadores que conforman la actual plantilla y «blinda» su continuidad en futuras adjudicaciones, lo que considera un «gran logro» por parte del sindicato. El delegado de personal de CCOO, Antonio González, ha explicado que en el pliego de condiciones que publicó el Ayuntamiento en abril de 2016 no se recogía este punto y dejaba a todos los empleados «sin expectativas de futuro». Desde 2005, ESC-Grupo PROSEGUR era la empresa adjudicataria pero a partir del próximo 1 de febrero será la Unión Temporal de Empresas (UTE) Balidea Kaldós quien gestione el servicio, según informa CCOO en nota de prensa. El sindicato denunció el primer pliego, además de por no recoger la subrogación, porque contenía «numerosos errores materiales» relacionados con las categorías, los salarios y los complementos, entre otras cuestiones. «Una vez recogidas y tenidas en cuenta nuestras alegaciones», ha dicho González, el Ayuntamiento volvió a sacar el pliego de condiciones en junio pero se produjo otro defecto de forma, ya que los contratos del sector público, desde junio de 2016, tienen que ser enviados al DOUE (Diario Oficial de la Unión Europea), que fija un periodo mínimo de 52 días de exposición pública y no de 40 como establece la ley española, por lo que el proceso volvió a paralizarse, explica.