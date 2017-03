Los estibadores insisten en que se garantice por ley el mantenimiento del empleo

Los estibadores aseguran que el conflicto provocado por la reforma del sector, a la que obliga Europa, se solucionaría «en un ratito que nos pongamos», si se garantiza por ley el mantenimiento del 100 % del empleo de los trabajadores. Los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco celebran hoy una nueva reunión, que es «meramente funcional entre empresas y trabajadores», para buscar medidas de dinamización de la profesión, ha señalado el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (Cetm),

Antolín Goya, antes del inicio de la misma. No obstante, según fuentes sindicales, si las partes lograran un acercamiento de posturas, el Gobierno está a la espera para acudir al encuentro y sellar un principio del acuerdo hoy mismo.

Goya ha explicado que ha sido «muy complicado» poder avanzar en la negociación con las empresas «sin tener claro si los estibadores tienen garantizado el empleo o no». «Es muy difícil para un trabajador hablar sobre cuáles son sus condiciones de trabajo sin saber si va a tener o no va a tener trabajo», ha agregado. Los sindicatos son conscientes de que las empresas van a plantear en la reunión lo mismo que hasta ahora: que no pueden comprometerse con el mantenimiento del 100 % del empleo y que es algo que tiene que garantizar el real decreto ley. Goya ha criticado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, por asegurar en la propia sede parlamentaria que el Gobierno garantizaba el 100 % del empleo de los estibadores portuarios, y al día siguiente decir que era imposible hacerlo porque no le deja la Comisión Europea (CE). «Todos estamos aquí haciendo un esfuerzo y buscando fórmulas que permitan un acuerdo», mientras que el Ministerio de Fomento se mantiene en una actitud inmovilista, insistiendo en que «lo único que se puede hacer es lo que digo y todo lo que plantea el resto no tiene ninguna salida». Aunque la reunión de ayer permitirá avanzar en algunas cosas, en nada en lo referente al conflicto que hay sobre la mesa.