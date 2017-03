Cantabria, tercera CCAA donde más creció el coste laboral en 2016

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 1,7% en el cuarto trimestre de 2016 en Cantabria en relación al mismo periodo del 2015, el tercer mayor incremento de todas las comunidades tras Asturias (3,1%) y Navarra (2,2%), hasta situarse en los 2.560,9 euros, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). De este modo, Cantabria sigue la línea de los dos anteriores trimestres del pasado año, donde también ocupó lugares de cabeza en el crecimiento nacional del coste laboral, y que contrasta con la reducción media en España, que de octubre a diciembre de 2016 fue del -0,8%. Sin embargo, el coste laboral de Cantabria se situó 89 euros por debajo del conjunto del país (2.649,9 euros), y cae al séptimo puesto como más alto por comunidades, que en el cuarto trimestre del año pasado encabeza Madrid con 3.095,7 euros.

Del total del coste laboral, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) alcanzó los 1.932,5 euros de media en Cantabria en el cuarto trimestre del año, un 1,4% más que en idéntico periodo de 2015, nuevamente el tercer mayor incremento tras Asturias (3,1%) y Navarra (2%). La media nacional cayó ocho décimas y se situó en 2.010,7 euros. Por su parte, en el cuarto trimestre del año, otros costes (costes no salariales) se incrementaron un 2,6% en Cantabria, hasta los 628,4 euros, cuando de media bajaron nueve décimas, hasta los 639,2 euros. De octubre a diciembre, las horas pactadas por trabajador y mes fueron 151,8 en Cantabria, las horas efectivamente trabajadas 128,9 y las no trabajadas 23,4. Los trabajadores a tiempo completo tuvieron 168,3 horas pactadas, 142,6 horas efectivas y 26,2 horas no trabajadas. Por su parte, los trabajadores a tiempo parcial tuvieron 89,5 horas pactadas, 77,1 horas efectivas y 12,8 horas no trabajadas.

En España, el coste laboral medio por trabajador y mes ascendió a 2.649,9 euros en el cuarto trimestre de 2016, lo que supone un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo de 2015. Con este recorte interanual, el más pronunciado desde el primer trimestre de 2013, el coste laboral encadena cuatro trimestres consecutivos en negativo después de caer un 0,2% en el primer trimestre de 2016, un 0,1% en el segundo y un 0,5% en el tercero.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el cuarto trimestre del año pasado, el coste salarial bajó un 0,8% respecto al cuarto trimestre de 2015, situándose en una media de 2.010,7 euros por trabajador y mes. Los otros costes alcanzaron en el último cuarto de 2016 los 639,24 euros, con un descenso interanual del 0,9%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 588,7 euros, un 0,4% menos que en el cuarto trimestre de 2015.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que cayeron un 6,1% en tasa interanual, debido al retroceso de las indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, ropa de trabajo, etc.).