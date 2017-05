Sara Serena: «El público cántabro siempre ha sido uno de mis objetivos»

Sara Serena, ha sido reconocida como un talento excepcional, una verdadera estrella en ciernes. Nexar lanzó el primer single ‘asilo’ de Sara el 22 de abril del año pasado y el 12 de julio se llegó al número 1 en varias estaciones de radio importantes. Lo que algunos normalmente tardan al menos 3 años, Sara lo consiguió en solo unos meses.

Con este lanzamiento sorpresivo, la joven artista desafía las normas de la industria musical. «No me da miedo lanzar dos discos seguidos, cada uno tiene su público» y aunque cree que si trabajase para una gran discográfica no se lo habrían permitido, así es como logra adaptarse a la demanda del mercado. Venir a Santander también ha sido empeño propio, «me considero una chica muy del norte». Dicho y hecho: esta es la tercera vez que Sara Serena visita Cantabria

PREGUNTA.— Sara, ¿por qué surge la idea de editar este ‘Skyline Edición Especial’?

RESPUESTA.— La idea surgió al ver la acogida que tuvo el single ‘Duele decir adiós’ entre el público castellano-parlante. Ha sido una manera de agradecerles todo lo que hacen por mí día a día.

P.— Pero no es contraproducente lanzar dos discos tan juntos?

R.— Creo que no, sobre todo porque el segundo es una reedición del primero, no son tan diferentes. El primero es el original, el segundo es una edición especial, en la que hay seis temas en castellano en vez de solo uno como en el primero.

P.— En tu compañía, NexarProductions, sois muy rápidos… ¿crees que si estuvieras en una gran discográfica podrías lanzar estos trabajos de forma tan personal?

R.— A veces es mejor estar en una discográfica ‘pequeña’ que en una muy grande. Se focalizan más en sus artistas, les dedican más tiempo y trabajo. Somos ya como una gran familia.

P.— Skyline edición Especial incluye 5 versiones en español y ‘Duele decir adiós’ tal y como aparecía en ‘Skyline’. Has escogido tú personalmente los temas para hacerlos en español ¿te hubiera gustado cambiar algún otro?

R.— Escogí junto a mi equipo los temas que se iban a traducir, de hecho, los he traducido yo. Ha sido una bonita experiencia cambiar las letras y hacerlo exactamente como a mí me gusta.

P.— ¿Te sientes más cómoda cantando en español o en inglés? o quizás en Spanglish?

R.— No tengo preferencia en el idioma a la hora de cantar. Soy de la opinión de que cada canción es única y te dice en que idioma quiere ser interpretada. Tengo la suerte de que mis padres me ofrecieron el bilingüismo desde pequeña y yo lo he sabido aprovechar, no hay mejor opción que la de invertir en estudios y cultura.

P.— ¿Cuál será el siguiente single que lanzaréis?

R.— El próximo single va a ser ‘I likeitlikethat’, una canción muy cañera y muy veraniega con la que vamos a poder bailar un montón este verano.

P.— Creo que también habéis preparado un nuevo videoclip, de nuevo muy ‘Made in USA’…

R.— Si, el nuevo videoclip es de la canción ‘in lovewithshadows’, es una balada en acústico que está en el disco y a la gente le ha encantado. El video ha sido grabado en los Ángeles y al igual que el primero que hicimos disfruté muchísimo y aprendí un montón de todos los profesionales que estaban ahí.

P.— La verdad es que eres una artista con clara proyección internacional. Al igual que a muchos actores les preguntamos si estarían dispuestos a irse a América para triunfar allí…. ¿lo harías tú?

R.— Ahora mismo paso más tiempo en estados unidos que en España, no me importaría mudarme a Estados Unidos, es un país que me gusta y que tiene más oportunidades laborales que aquí.

P.— Creo que de hecho, hace poco has estado actuando en Disneyland California. ¿Cómo fue la experiencia?

R.— Fue una experiencia muy bonita. Yo siempre he sido una gran fan de Disney y fue un placer disfrutar de todo eso.

P.— Sara, con tu tercera visita a Cantabria ya eres una experta en esta tierra. ¿Qué has descubierto, que puedas recomendar a otras personas que nos visiten?

R.— La gente, la gastronomía, la playa, la calidad de vida, el paisaje… me encanta esta tierra, siempre que vengo tengo ganas de volver. Me encanta la tranquilidad que se respira, el aire puro y lo agradable que es la gente.