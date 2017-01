Miriñaque ofrece actividades de ‘Small size’ el 27, 28 y 29 de enero

La Sala Miriñaque ha programado para los días 27, 28 y 29 de enero ‘Small size’, una asociación europea a la que pertenece Miriñaque. En este mes de enero, los asociados de esta institución organizan actividades para tener una mayor visibilidad de la asociación y su fines. Escena Miriñaque es miembro de Small size desde enero del 2016.

En el año 2016, Small Size organizó 65 actividades simultáneas en 19 países y 33 ciudades. Este año Escena Miriñaque invita a los espectadores más pequeños a formar parte de este evento los días 28 y 29 y participar con la obra Cucu Haiku. El eslogan de esta edición es ‘The arts are not matter of age but of curiosity’ (‘Las artes no entienden de edad pero sí de curiosidad’). Una asociación que promueve, trabaja por y para las artes en la primera infancia (0 a 6 años)

Small Size se creó en 2005 con el apoyo de la Comisión Europea y el programa Cultura 2000. Fue fundada por cuatro organizaciones profesionales de teatro y artes educativas, La Baracca (Italia), Teatro de la Guimbarde (Bélgica), Acción Educativa (España) y GOML - Gledalisce za otroke in miade - (Eslovenia). Small Size estableció un programa de actividades de un año de duración, que incluye conferencias, eventos de capacitación, difusión de documentación de investigación y exhibición de producciones y coproducciones para niños de 0-3 años y 3-6 años.

Durante este período, se invitó a tres socios adicionales a ser co-organizadores para apoyar el desarrollo de Small size; Helios Theater (Alemania), Polka Theatre (Reino Unido) y Teatrul Ion Creanga (Rumania). Posteriormente, en julio de 2006 se concedió una financiación adicional de la Comisión Europea y del programa Cultura 2000 para un proyecto de tres años: ‘Pequeño tamaño, la red’.

El objetivo de este proyecto era extender la red a través de Europa y más allá, desarrollar el sitio web, realizar investigaciones, producir documentación multimedia y, a través de ello, ampliar el potencial de colaboración e intercambio de desarrollo profesional, experiencia y práctica.