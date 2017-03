La gira europea de Brothers in Band llega al Palacio de Festivales

Considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, llega a Santander la gira europea de Brothers in Band con un show que repasará lo mejor de la discografía de Dire Straits con una puesta en escena única y nueve músicos en el escenario.

Desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline del año 1978 hasta el mítico riff de Money for nothing, pasando por temas como Telegraph Road, Lady Writer, So Far Away, Industrial Disease, Tunnel of Love, Romeo & Juliet, Sultans of Swing y un largo etcétera.

Si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en Dire Straits, lo mismo ocurre con Oscar Rosende. "Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y sobre todo su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Mark Knopfler de una época pasada que ya no volverá, aquel que nos llevaba de la mano con melodías que ya pertenecen a la memoria colectiva, aquel que nos dejaba asombrados con la velocidad de sus manos y su tan personal forma de tocar la guitarra", destacan desde el Palacio de Festivales.

La banda que acompaña a Oscar Rosende está formada por un grupo de reconocidos músicos de primer nivel en una formación pocas veces vista en un grupo de pop-rock: guitarra rítmica, bajo eléctrico, dos teclistas, un baterista, un percusionista, un saxofonista y el especial y característico Pedal Steel Guitar.