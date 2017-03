La Fundación Botín organiza hoy la segunda sesión de los Itinerarios XXIII

La Fundación Botín llevará a cabo hoy miércoles, a partir de las 20.00 horas, la segunda sesión en sala en torno a la muestra Itinerarios XXIII. Se trata de una visita para público adulto que propone una aproximación diferente a los proyectos artísticos presentes en la exposición, basada en la participación activa del espectador. La actividad, que permite a los asistentes disfrutar en grupo de las últimas tendencias del arte, se desarrollará en la Sala de Exposiciones de la Fundación Botín, con entrada libre hasta completar aforo. La propuesta, que coordina el personal especializado de la Fundación Botín, tiene una duración de 60 minutos y, habitualmente, se estructura en dos partes: la primera consiste en una introducción sobre la muestra y los artistas y, la segunda, puede ser un recorrido dialogado o convertirse en una pequeña actividad creativa. Además de contemplar las obras, se invita a los asistentes a fijar la mirada en el proceso creativo y en la investigación de la que han partido los ocho artistas que exponen en Itinerarios XXIII.

Este año, se muestra el trabajo de Katinka Bock (Frankfurt, Alemania, 1976), Regina de Miguel (Málaga, 1977), Adrià Julià (Barcelona, 1974), Pedro Neves Marques (Lisboa, 1984), Levi Orta (La Habana, Cuba, 1984), Aleix Plademunt (Gerona, 1980), Leticia Ramos (Santo Antonio da Patrulha, Brasil, 1976) y Oriol Vilanova (Manresa, 1980). Alrededor de mil personas ya han visitado Itinerarios en su vigésimo tercera edición. Desde sus inicios, en 1994, esta exposición de carácter anual es el resultado del trabajo desarrollado por artistas nacionales e internacionales durante el periodo de disfrute de las Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín.

Las sesiones en sala, cuya última jornada está prevista para el próximo 12 de abril, son parte de la programación de actividades paralelas organizadas por la Fundación Botín en torno a la exposición. Además, dentro del ciclo ‘El artista y su obra’, el día 22 de marzo el cubano Levi Orta dialogará con los asistentes sobre ‘Fuck the Proletariat, I want to be the official painter of the Gunther Famil’, una obra en la que ironiza sobre los excesos de la élite global. Aleix Plademunt cerrará este ciclo el 5 de abril explicando el proceso seguido hasta completar Matter, una instalación fotográfica que reflexiona sobre el papel de los humanos en la Naturaleza. Todos los encuentros tendrán lugar a las 20 horas con entrada gratuita.