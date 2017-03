Eugenio Derbez protagonizará la nueva versión del filme "Un mar de líos"

El actor mexicano Eugenio Derbez protagonizará junto a la estadounidense Anna Faris la nueva versión de "Un mar de líos" (1987), la comedia de enredos del cineasta Garry Marshall que lideraron Goldie Hawn y Kurt Russell.

Según informó hoy el medio especializado Deadline, el "remake" alterará levemente la historia de la cinta original, de manera que Derbez dará vida a un rico mexicano que, tras caer de su yate, pierde la memoria.

Aprovechando su amnesia, una madre soltera (Faris) le convencerá de que son marido y mujer.

Este largometraje comenzará a rodarse en mayo en Vancouver (Canadá) y contará con el guión y la dirección de Rob Greenberg y Bob Fisher

Además de actuar en la película, Derbez figurará también como productor.

Muy conocido por "No se aceptan devoluciones" (2013), la película en español de mayor éxito en la historia de EEUU con más de 44 millones de dólares de recaudación en taquilla, Derbez presentará en abril su nueva comedia, "How to Be a Latin Lover".