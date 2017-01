Diego Cobo gana la beca de crónica viajera de la Fundación García Marquéz

El periodista santanderino Diego Cobo ha resultado ganador de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera 2017 de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), dotada con un premio de 5.000 dólares, por el proyecto ‘Huellas negras, el rastro de la esclavitud’, que lo ha llevado a las montañas de Jamaica, a las viejas prisiones de Gambia y al delta del Mississippi. De ello, informó la propia FNPI, que el pasado domingo, dio a conocer el fallo del jurado, que ha seleccionado al santanderino entre 233 candidaturas.

Según se indica en el acta del fallo, consultada por Europa Press y fechada el 25 de enero en Cartagena de Indias (Colombia), se considera que en el proyecto ‘Huellas negras’ hay un «eje temático central en torno al que giran todas las historias» y en él los viajes eran una «herramienta, no un protagonista» y «se evidencia que su propósito no era viajar por viajar, era viajar por contar». Así, el jurado cree que Cobo es un «ganador sólido» que ha logrado desarrollar lo que es una crónica viajera, esto es una que «no se puede hacer sin viajar pero que no se dedica a contar el viaje a lo largo del texto». Según se informa, el proyecto ‘Huellas negras’ tendrá una segunda parte que buscará explorar la vida de los afrodescendientes en Cuba y Colombia, «donde la cultura africana se mantiene con una importante huella negra, pero también su debilidad histórica». Cobo ha publicado sus reportajes de viajes en diversos periódicos y revistas de España y Latinoamérica. Según se indica en la web de la FNPI, la de 2017 es la tercera convocatoria de la Beca Michael Jacobs de crónica viajera, resultante de la colaboración entre la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano -FNPI- y el Hay Festival Cartagena de Indias, dirigida a periodistas o escritores de cualquier nacionalidad.