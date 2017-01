Todos contra Ismael Esteban

Si tenemos en cuenta lo sucedido durante la presente campaña, Ismael Esteban (Ciclos Maestre) sería el gran favorito para la prueba élite del Campeonato de España Loterías de ciclocross, el próximo domingo a partir de las 13:15. Pero el deporte no es una ciencia exacta, y además el recorrido de Valencia no es el que más le gusta al ciclocrosista cántabro, que nunca ha sido campeón de España absoluto, aunque sí sub-23 en 2004 y 2005.

Además, en frente tendrá, sobre todo, a tres rivales muy cualificados. Por un lado, el vigente campeón, Javier Ruiz de Larrinaga (MMR Spiuk), un hombre que se crece en la lucha por el rojigualdo, que ha saldado a su favor en cinco ocasiones (2009, 2010, 20911, 2014 y 2016): una más, le pondría al nivel del mítico David Seco. Por otro, el bicampeón Aitor Hernández (Specialized), que querrá seguir su racha de años impares (fue campeón en 2013 y 2015) en un escenario del que ya ha salido victorioso. Y finalmente Kevin Suárez (Born), en su primera campaña como élite después de su valiente ‘salto’ en los Nacionales del año pasado, donde se llevó la plata, aunque la campaña del cántabro está siendo muy irregular por culpa de diversos problemas físicos.

Por otro lado, hay que destacar la presencia de los bikers José Antonio Hermida y David Valero. El catalán se estrena como ‘embajador’ de Mérida en una disciplina en la que siempre ha brillado, aunque en un plano secundario respecto al BTT. Ahora no tendrá la misma presión, mientras que su estado de forma es una duda, al no haber competido apenas en ciclocross, por lo que saldrá en la última fila. En cuanto al andaluz, esta es su primera campaña en el barro y no sólo progresa adecuadamente, sino con rapidez.

En un segundo escalón, habría que citar al rutero Óscar Pujol, a los especialistas Íñigo Gómez, Joseba León, Daniel Guerrero, ‘Guti’ Navarro, Mauro González y Alejandro Iglesias, e incluso el polifacético Tomy Misser.

Los Campeonatos de España de ciclocross comenzarán mañana, viernes, a partir de las cuatro de la tarde, con la prueba de relevo por equipos de Federaciones Autonómicas.

Volviendo con los principales protagonistas, el Gabinete de Prensa de la Real Federación Española de Ciclismo les ha planteado las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo está siendo la campaña y cómo llegas al Campeonato?

2. ¿Cómo valoras el recorrido?

3. ¿Vas a correr el relevo?

4. ¿Cómo afrontarás la prueba de Valencia?

5. ¿Quién es el rival a batir?

Ismael Esteban: «Voy a hacer lo de siempre».

1. Como te decía hace unos meses, durante la Copa de España, pese a los triunfos logrados, no estaba a tope, ni iba a terminar petando. He llevado la progresión que quería y la prueba es que el sábado en Ormaitztegi tuve muy buenas sensaciones, aunque no me acompañara la suerte. Cuando he salido a la Copa del Mundo se ha visto que hay gas para estar adelante, entre los quince primeros. Y si saliera en una buena posición, mejoría más. Y esa es la mejor lectura. Se ve que el estirón que nos dieron allí no me ha venido mal.

2. Valencia no es el circuito que más gracia me hace. Pero es el que es y hay que pelear donde toca. No me desagrada que sea bastante técnico; lo peor es que como tengas un fallo la lías y es algo que muchas veces no puedes evitar. En un circuito más duro puedes tener un percance y tener tiempo de recuperar, pero aquí es imposible.

3. Este año no puedo participar por problemas laborales, aunque sí me gustaría.

4. En principio voy a hacer lo de siempre, lo que sé hacer. La idea es coger el ritmo desde el principio, y según vaya pasando la carrera, ver lo que hay que hacer, gestionarlo sobre la marcha, si apretar, si recuperar… Saldré a meter el gol desde el primer pitido y si me empatan, pues habrá que ver cómo metemos otro.

5. Soy consciente de que todo el mundo piensa que soy el favorito. Pero estamos hablando de una carrera de un día, de un Campeonato de España, y de un circuito especial. No sé si es por meterme la presión, pero para mí será como otra carrera más, en la que voy a salir a ganar. Aitor no ha estado todo lo fino que se le esperaba y Larri, sabemos todos lo peligroso que es. No sé si Kevin mejorará, pero también será un rival complicado, y seguro que sale alguno más que entra en la pelea, como puede ser Pujol, no por la victoria pero sí por el podio.

Larrinaga: «Siempre parece que me tengo que reivindicar».

1. Como los últimos años. He tenido actuaciones buenas, malas, un poco de todo. Pero no sé si por la experiencia de todos los años, llego bien, como quería. Ganar en Ormaiztegi el sábado no sé si supone una motivación pero si te da tranquilidad. ¿Presión por ganar el sexto? Si te pones a pensarlo, claro que hay presión, y mucha. Pero lo que quiero es quitármela, sobre todo cuando esté en carrera. Pero por otro lado, sé lo que me ha costado llegar hasta aquí, y que siempre parece que me tengo que reivindicar, que no es casualidad.

2. Cuando empecé no quería ver el barro ni en pintura, pero ahora es casi donde mejor voy. Desgraciadamente no va a ser lo que encontremos en Valencia, pero todos sabemos lo que habrá, un circuito muy rápido, en el que todos los años sucede algo, caídas por los nervios, problemas mecánicos… que en este circuito suponen decir adiós a tus opciones. Creo que incluso puede decidirse al sprint.

3. Hace unos años, no quería hacer el relevo, ya que solo pensaba en la prueba del domingo. Pero ahora sí me gusta correrlo, porque es una experiencia para los chavales y estar con ellos les ayuda. Y para mí, que no me queda mucho tiempo en esto, es otra forma de disfrutar, afrontándolo sin ninguna presión, claro. Y si llega una medalla como el año pasado, mejor; pero si no, no pasa nada.

4. Me gustaría tomar la iniciativa, pero los rivales saben de mis carencias, por lo que Aitor e Ismael saldrán a tope y a mí me tocará agarrarme como pueda, resistir esas primeras vueltas. Luego tocará estar tranquilos y no cometer errores, leyendo la carrera para saber cuándo atacar, aprovechar el momento, porque no puedo esperar al final, ya que no soy el más rápido y tengo mucho que perder al sprint.

5. En estas semanas, se han igualado un poco las cosas, aunque Ismael sea el favorito. Pero los cuatro vamos a estar ahí. ¿Alguno más? En un circuito rápido y seco como éste hay gente que no lo hará mal, como puede ser Valero o Hermida, que al final corre. Pero por otro lado, el nivel nuestro ha subido y a la gente le va a costar estar a nuestra altura.

Kevin Suárez: «No estoy como me gustaría».

1. Se me ha cruzado el año bastante. En las primeras pruebas del año fueron en las que mejor estuve, pero no pude rematar por culpa de varios problemas mecánicos. Luego tenía como uno de los primeros objetivos la Challenge Vasca y allí ya fue donde se torció todo, con una gripe. Tuve que tomar antibióticos y no he terminado de recuperarme bien. Compitiendo lo noto porque a mitad de carrera me quedo sin fuerzas. Además, en la Copa del Mundo me doblaron y eso fue un golpe moral. Con resultados, todo se arregla un poco, pero no es el caso. Ormaiztegui fue un test y me vi algo mejor, pero no como me gustaría estar a pocos días de un Campeonato de España. Por eso sé que tengo muy difícil luchar por el título, aunque confío en poder estar en la pelea por las medallas. No pierdo la esperanza.

2. Para el estado en que estoy, posiblemente Valencia sea el circuito que mejor me vaya, ya que me puedo defender, puesto que es difícil que se hagan diferencias. Además, tengo buenos recuerdos de esta zona, ya que conseguí en Gandía el título junior el mismo año que mi tío Isaac lograba el élite. Por cierto, ayer me recordaba que entonces, una semana antes de su triunfo, en Ormaiztegi, había terminado a tres minutos del ganador.

3. Me lo pidió Fede (Vuelta), el seleccionador, y no lo veo mal, ya que me vendrá bien hacer una vuelta fuerte a dos días de la carrera.

4. Normalmente me gusta improvisar en carrera, no salir con una idea fija de lo que puede pasar. Está claro que ahora mismo soy el que menos presión tiene y por ello saldré a verlas venir, a estar a la expectativa y jugar mis cartas si puedo. Una carrera que posiblemente se decida en grupo, en la última vuelta, es algo que me gusta.

5. Ismael ha demostrado todo el año ser el más fuerte, pero a Larri no hay que olvidarle nunca en un Campeonato, porque nunca falla. Y Aitor, más de lo mismo. Pero ojo con Oscar Pujol, que es un corredor con un motor muy grande, que el año pasado fue tercero, o a Valero, que sabe lo que es hacer podio en Copa del Mundo y seguro que, ya centrado en el ciclocross, estará cerca.