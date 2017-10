Kevin Suárez vence en el Ciclocross Fresno de Rodilla

Había ganas en Kevin Suárez de refrendar la primera victoria de la temporada en Llanes este pasado domingo. Las dudas partían de ver su nivel ante dos rivales directos en el panorama nacional como son Aitor Hernández y Javier Ruiz de Larrinaga, sobre todo tras verse superado en Los Corrales de Buelna por ambos rivales hace apenas dos semanas. El resultado en Fresno de Rodilla ha sido muy positivo, logrando la victoria frente al vizcaíno y el alavés. «Al debutar en casa y ver que no ganaba me quedé con dudas -reflexiona Kevin. Pero en Llanes ya vi que fui mejor. Hoy, en las primeras vueltas me ha costado mucho, pero luego he visto que podía estar ahí, peleando por la victoria e incluso un poco mejor. La verdad que muy contento con la victoria, porque esto me da moral para seguir, sobre todo por ganar a gente de nivel».

La revelación de la carrera fue el gallego Iván Feijoo, que logró irse en solitario en la segunda vuelta, seleccionando al pelotón y dejando en su persecución a Suárez, Hernández y Larrinaga. Dos giros después fue neutralizado y Kevin aprovechó para atacar a falta de menos de tres vueltas para el final, logrando el triunfo con 19 segundos sobre los mencionados Feijoo y Hernández.

En forma. El buen estado de forma lo explica así el ciclocrossista de Bioracer-Nesta-MMR: «Empecé la temporada con ‘carbonilla’ como decimos en el argot. Otros años corría más antes de comenzar con el ciclocross. Pero este año, en las dos últimas semanas antes de debutar, simplemente me he dedicado a entrenar, fuerte, y no ha competir. Y creo que prueba a prueba he ido quitando esa ‘carbonilla’, yendo a mejor. Aún no estoy al cien por cien, pero espero que en dos semanas, tras la Copa del Mundo de Koksijde y la Copa de España de Llodio, estar bien del todo», especifica.

Tras esta segunda victoria apenas hay tiempo para celebraciones. El corraliego deberá defender el sábado en Medina de Pomar, y el domingo en Villarcayo el liderato del Circuito Diputación de Burgos: «Vamos a ver como viene Felipe Orts para Medina y Villarcayo y cómo reaccionan Larri, Aitor e Iván. Felipe seguro que va a ir muy rápido y más en estos circuitos, que son perfectos para él. Pero veremos cómo estoy yo y como recupero, cómo van los rivales, e intentar plantarles cara como he hecho hoy».