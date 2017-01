Dos cántabros al Mundial

Con el anuncio de los cuatro élites que faltaban, tras la disputa de la Copa del Mundo de ciclocross en Hoogerheide (Países Bajos) como había indicado el seleccionador Pascual Momparler, ya está completa la selección española que afrontará el próximo fin de semana el Mundial de Bieles (Luxemburgo), y que estará compuesta por trece corredores, nueve hombres y cuatro mujeres. Se trata de: Ismael Esteban, Aitor Hernández, Javier Ruiz de Larrinaga, Kevin Suárez, Lucía González y Aida Nuño, en élite; Jokin Alberdi, Felipe Orts, Alicia González y Alba Teruel, en sub-23; y Jofre Cullell, Iván Feijoo y Xabier Murias, en juniors.

Buena parte de estos corredores se han trasladado -o lo harán en las próximas horas- desde Hoogerheide a Bieles, caso de tres los cuatro élites -todos menos Aitor-, el sub-23 Alberdi y las cuatro féminas- mientras que el resto volará desde España, el jueves, aunque los auxiliares saldrán por carretera un día antes.

La ciclocrosista luxemburguesa Christine Majerus definía la semana pasada el circuito en la web de la UCI: «El primer tercio del recorrido consta de una sección principalmente cubierta de hierba y llana, pero que no llegará a enfangarse. La segunda parte también es de hierba, pero más técnica, ya que hay algunas pequeñas subidas y descensos. El último tercio podría estar embarrado, e incluye subidas, escaleras y un descenso que conduce a la línea de llegada. Es la parte más decisiva». También comentaba que «dada la primera parte, el circuito no será increíblemente difícil como el de Namur, pero vista la parte final no tendrá ninguna vuelta fácil».

Igualmente añadía que «las condiciones meteorológicas serán también importantes. Lo consideraría como un circuito medianamente duro en seco, que podría convertirse en bastante físico si llueve y hay barro, e incluso técnicamente complicado en caso de nieve y hielo. Pero como ocurre a menudo en el ciclocross, el más fuerte ganará, sea cual sea el recorrido».

«Es un circuito nuevo, en el que no se ha competido con anterioridad -añadía el seleccionador- por lo que hasta el jueves no sabremos nada con certeza, aparte de estas escasas referencias. Pero más decisivo puede ser el tema de la climatología. Hace unos días daban que iba a llover bastante, pero ahora parece ser que no habrá agua, pero sí que tendremos bastante frío, con temperaturas muy por debajo de cero, como este fin de semana en Hoogerheide».

Esta circunstancia provocaría «tener un circuito súper duro. Y para casi todos nuestros corredores, cuanto más rápido sea, mejor. Pero también tienes la contrapartida de que un fallo te penaliza muchísimo, una caída, una mala salida, una mala trazada…. Rápidamente te sacan 10-12 segundos, te dejan y eso se paga».

SUB-23 Y JUNIORS, PRINCIPALES OPCIONES. El sub-23 Felipe Orts y los juniors Iván Feijoo y Jofre Cullell parecen ser las máximas opciones españolas. «Podemos soñar con algo grande, pero hasta que no veamos el circuito y sobre todo la carrera, no podemos vaticinar. Lo mínimo es estar entre los diez primeros, porque ya lo han demostrado. Ahora mismo cualquier corredor que haya terminado entre los cinco mejores en una Copa del Mundo puede estar en el podio. Y ellos no lo han hecho por mala suerte. Eso sí, no voy a ser yo el que les meta presión. La carrera les podrá a cada uno en su sitio».

Momparler, que estuvo el domingo viendo en directo la prueba de Hoogerheide, analizó bien las prestaciones de sus corredores. «Feijoo llegó a estar segundo, perdió bastantes puestos pero recuperó bastante. Cullell no vino porque prefirió descansar pero la semana pasada semana corrió en Roma, a un nivel similar. Y Orts tuvo un problema de salida, llegando a ir el 38, pero fue remontando y se quedó muy cerca del ‘top ten’. Con estas referencias, estando bien de salud como están y saliendo en las primeras posiciones, tenemos que ser optimistas».

Para el seleccionador, «aunque no corrió el domingo, Eli Iserbyt es el favorito para mí en sub-23, mientras que en juniors vi bastante por encima a los dos británicos que ayer quedaron primero y segundo, Thomas Pidcook -campeón de Europa- y Ben Turner».

UN CIRCUITO DIFERENTE PARA ESTEBAN. Si Momparler hablaba de un circuito rápido como recorrido idóneo para las categorías menores, en el caso de Ismael Esteban, la gran baza en élites, un circuito pesado sería mejor para sus opciones. «En un circuito de rodar tendrá menos opciones que en uno embarrado. Está muy mentalizado y ya vimos de lo que es capaz -12º en Fiuggi-. Estamos hablando de un ‘top 15’, algo que no es descabellado y que sería el mejor resultado en mucho tiempo». En concreto, ese decimotercer puesto de David Seco en Monopoli 2003.

Respecto a los otros tres seleccionados: «Kevin ha tenido un año muy irregular, pero estamos hablando de un corredor en su primer año élite, por lo que es importante que vaya cogiendo experiencia, para comenzar a exigirle en un par de años. En cuanto a Aitor y Larri, han estado muy igualados y hubiera sido injusto descartar a alguno de los dos, hubiera sido una decisión difícil, aunque quizá nos tengamos que plantear en el futuro poner unas exigencias de resultados a nivel internacional en Copas del Mundo para acudir a un Mundial. De momento, los dos pueden estar en esa franja del veinte al treinta en que han estado otros años».

Las referencias del domingo no son claras para Momparler a la hora de hacer un pronóstico. «Van Aert no corrió pero imagino que por descansar, para no enseñar sus bazas, mientras que lo de Van der Poel es extraño, ya que por un lado es comprensible que no quisiera forzar, ¿pero quedar tan atrás corriendo en casa? Pese a la buena noticia que supone ver de nuevo a Van der Haar al más alto nivel, pienso que el Mundial estará entre los dos ‘niños’».

ALICIA, LA OTRA GRAN BAZA. Terminamos en análisis con las féminas que, como en 2016, volverán a tener dos categorías mundialistas. Y es en la de sub23 donde encontramos las mayores opciones con Alicia González. «Tiene opciones similares a las de Felipe y los juniors. El domingo rodó muy bien, está muy fuerte y confiada, y toca esperar para ver si conseguimos el mejor resultado de la historia», que no es otro que el decimosexto lugar logrado por la asturiana el año pasado en Tabor.

Momparler reconoce no tener muchas referencias, «porque al correr con las élites, las condiciones son distintas», aunque la belga Laura Verdonschot fue quinta el domingo, y la francesa Helene Clauzel también quedó cerca del ‘top ten’.

Finalmente el seleccionador confía en que las dos élites «vuelvan a estar en el nivel de años anteriores, es decir entre las veinte mejores», en una prueba en la que tiene una clara favorita, la neerlandesa Marianne Vos. «El domingo la vi muy fácil, incluso cuando se bajaba de la bici. Pienso que volvemos a tener a la corredora de hace dos años. Ha vuelto la mejor versión de Vos y por ello es clara favorita».