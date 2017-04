Ander del Castaño: «Las sensaciones son buenas y me estoy adaptando bien a la nueva categoría»

nder del Castaño (Guriezo, 13 de marzo de 1998) está afrontando su primera temporada en sub-23 en las filas del Quick Step Telcom Gimex con 19 años. Comenzó en cadetes en el Club Ciclista Meruelo para luego continuar en el Bathco-Club Ciclista Besaya y el Disgarsa-Club Ciclista Colindres. En 2016 fue campeón de Cantabria de contrarreloj y tercero en el Campeonato de Cantabria de ruta; primero en el Trofeo Regularidad de Cantabria, que constaba de 10 pruebas; tercero en la última etapa de la Vuelta a Asturias; tercero en Igorro y tercero en Unquera.

El objetivo de Ander del Castaño en su nuevo equipo es «aprender y ayudar en lo que pueda. Quiero estar adelante para conseguir experiencia y dar un salto de calidad de cara al año que viene. Estar en este equipo es motivador, porque te puede mirar desde cerca un equipo tan potente como lo es el Quick Step, ya que el objetivo de cualquier ciclista en estas categorías es llegar al máximo nivel».

PREGUNTA: ¿Qué sensaciones tienes con el cambio de categoría?

RESPUESTA: Estoy muy cómodo y creo que me ha venido bien.

P: ¿Qué diferencias ves?

R: La mayor diferencia son los kilómetros y los puertos, pero a mi eso me gusta, me viene bien que las carreras tengan más puertos y sobre todo si son largos, porque es donde me estoy encontrando más a gusto, me estoy viendo entre los mejores de España, y eso me motiva a seguir trabajando y seguir mejorando.

P: ¿Cuál es tu opinión sobre tu nuevo equipo, estructura, respaldo, organización?

R: Desde luego no me puedo quejar de nada, material, trato, organización… El adquirir un patrocinador tan potente como lo es el de Quick Step también ayuda de cara a la motivación de todo el equipo, tenemos de todo dentro del equipo. Estoy muy contento de formar parte de este nuevo proyecto.

P: ¿Es en el equipo que querías estar? ¿Por qué?

R: Sí, me están tratando muy bien, hacen el mejor calendario a nivel nacional, tenemos de todo en material y de eso tienes mucha ‘culpa’ tú, que quiero aprovechar para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Vestir los colores del Quick Step siempre es algo que gusta, así que sí estoy muy contento.

P: ¿Cuál es tu sensación respecto a tu edad y resto de equipos del lugar que ocupas entre los cinco mejores sub-23?

R: Es mi primer año de sub-23 y aún así estoy consiguiendo estar entre los mejores, las sensaciones son buenas, y me estoy adaptando bien, corro contra gente que lleva más tiempo que yo en élite y sub-23 y a pesar de ello me estoy viendo ahí adelante, así que con calma y sabiendo que todavía hay margen de mejora. Cada año que pasa voy mejorando, hace cuatro años no acababa ni las carreras, y ahora mira, viéndome entre los mejores.

P: A la vez que entrenas y compites estás estudiando. ¿Cómo organizas el tiempo?

R: Estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas, lo cual me ocupa bastante tiempo, pero con esfuerzo y organización se intenta sacar todo adelante. Voy a clase por las tardes y así entreno por la mañana. Muchos días salgo a las ocho de la mañana y cuando regreso casi no me da tiempo ni para comer, porque llego con el tiempo justo para ir a la Universidad. En el pelotón muy pocos corredores estudian y eso se nota, al final ellos tiene tiempo para entrenar tranquilamente y poder descansar bien, yo en cambio estoy todo el día deprisa y corriendo, es duro pero sé que a larga lo agradeceré. Para poder ir a estudiar me tengo que hacer todos los días 140 kilómetros en coche.

P: Es un gran sacrificio seguramente compaginar todo ¿cómo te motivas?

R: Sí es complicado compaginar un deporte tan duro con estudiar una carrera, pero... Mi frase es el que cada día es único, que cada día que corro una carrera es una experiencia más para contar y recordar. Una frase que tiene mucha verdad y es muy conocida es, sufre entrenando y disfruta corriendo, y es que no es lo mismo entrenar que salir a andar en bici y eso es algo que me han enseñado bien. Esta pretemporada he sufrido mucho entrenando para poder estar ahora donde estoy, pero no me arrepiento de nada, ahora estoy disfrutando mucho de este deporte.

P: ¿Qué objetivo tienes en mente cuando te subes en la bicicleta?

R: Mejorar y mejorar; y seguir mejorando, saber que el único límite soy yo mismo.

P: ¿Tienes algún referente en el ciclismo que te motive por encima de otros?

R: No tengo referentes, pero me gustan los corredores valientes, los que salen a ganar y que antes que hacer segundo prefieren intentarlo aunque luego queden peor, pero el objetivo es hacer primero, no conformase, y me gusta ese estilo de corredores porque me identifico bastante.

P: ¿Por qué estás en el Quick Step Telcom Gimex?

R: Habló Josean Fernández ‘Matxin’ con mi entrenador y le comentó que este año iba a participar en el equipo Telcom aportando el patrocinio de Quick Step y la idea nos gustó. Por eso quiero darle las gracias, porque ese trabajo que hace es muy importante para esta categoría.

P: ¿Qué crees que te puede aportar este equipo?

R: Es un equipo con unos patrocinadores y unos contactos muy potentes. Ójala pueda hacer una buena temporada y con alguno de esos contactos gracias a ellos consiga verme no dentro de mucho en la élite del ciclismo, pero sé que es difícil pero creo que de momento estoy haciendo las cosas bien.

P: ¿Te ves en profesionales?

R: Si por mi fuera, claro (risas), pero no vale solo con andar bien, tienes que volar y tener un poco de suerte, es mi primer año y tengo bastante margen de mejora. Ójala algún día pueda decir soy profesional, pero de momento tengo también ahí mis estudios por si acaso. Pero la verdad que sería un sueño, poderme levantar cada mañana a hacer lo que más me gusta.

P: ¿Cómo te gustaría que se desarrollara tu carrera deportiva?

R: Cada año que pasa doy un pequeño salto de calidad, este año quiero disfrutar y si los resultados acompañan como de momento está ocurriendo más que mejor, pero el año que viene ya no vale eso de salir a disfrutar, pero bueno primero quiero centrarme en este año y ya está, ya luego iremos viendo cada año donde estamos o donde podemos estar.

P: ¿El esfuerzo y sacrificio merece la pena?

R: El ciclismo te quita muchas cosas pero a cambio también te da muchas otras, hay que saber llevarlo.