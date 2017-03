La Universidad de Cantabria y la de Jaén ganan los Premios UCEIF 2016

Un estudio sobre la probabilidad de impago e indicadores de riesgo en la banca europea desde un enfoque regulador, realizado por un equipo de la Universidad de Jaén, ha ganado este año las ayudas a la investigación de Santander Financial Institute (SANFI), convocadas por la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF). El premio, dotado con 12.000 euros, fue entregado ayer a Purificación Parrado Martínez, profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Jaén, que ha llevado a cabo el proyecto junto con sus compañeros Antonio Partal Ureña y Pilar Gómez Fernández. La entrega se realizó en un acto en el que también se dio cuenta del Premio Tesis Doctorales 2016, agraciado con 4.000 euros y que ha recaído en María Cantero Saiz, de la Universidad de Cantabria, por el trabajo ‘Riesgo soberano y política monetaria: efectos sobre los préstamos bancarios y el crédito comercial’.

El evento estuvo presidido por el director general de la Fundación UCEIF y del Santander Financial Institute, Francisco Javier Martínez García; el subdirector general adjunto del Banco Santander y director de la Territorial Cantabria, Carlos Hazas -que también es patrono de la Fundación-; y el rector de la UC, Angel Pazos.

Con motivo de esta convocatoria, en el centro de formación ‘El Solaruco’ de Santander, también intervino Isabel Abinzano Guillén, investigadora responsable del equipo de la Universidad de Navarra ganador de la ayuda a la investigación en la edición de 2015, con el trabajo ‘Riesgo de crédito: Análisis comparativo de las alternativas de medición y efecto industria-país’.

Por su parte, Purificación Parrado, en representación de los galardonados de este año, explicó que con su trabajo titulado: ‘Probability of default and risk indicators in the european banking from a regulatory aprpoach’, proponen una nueva medida sujeta a la regulación de Basilea (recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria) y el objetivo del mismo es analizar la relación entre indicadores tradicionales de riesgo bancario y el nuevo que proponen. Tras exponer su estudio, realizado a nivel europeo, esta profesora ha agradecido la apuesta por la investigación -como la que realiza UCEIF- y especialmente por los jóvenes, que «no lo tenemos fácil». A su juicio ayudas como las que ha recibido su equipo -se les entregan ahora 6.000 euros y el otro 50% cuando realicen la mitad del proyecto- constituyen una «oportunidad» para investigar, divulgar y aprender.

Por su parte, María Cantero Saiz, de la UC, expuso los objetivos y conclusiones de su tesis doctoral ‘Riesgo soberano y política monetaria: efectos sobre los préstamos bancarios y el crédito comercial’, algo que no se había evaluado, según señaló, hasta el estallido de la crisis económica.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN. Todos los premiados coincidieron en destacar la importancia del apoyo a la investigación, «tanto por la dotación económica como por la oportunidad que supone para un investigador que está comenzando que instituciones confíen en ti y en tu trabajo y te den la oportunidad de crear una red de contactos, de divulgar tu investigación y de seguir aprendiendo y formándote qué es al fin y al cabo de lo que se trata», apuntó Parrado.

Para finalizar el acto, intervino Carlos Hazas, que destacó los «frutos» que dan la colaboración entre el Banco Santander y la Universidad de Cantabria, como ponen de manifiesto los trabajos presentados y galardonados en esta convocatoria y que suponen «magníficos» avances en temas de plena actualidad, además, como el riesgo crediticio.

El directivo de la entidad financiera invitó a los investigadores a que se centren en otros riesgos futuros, ya que por ejemplo habrá que plantear y analizar cómo cambian los mercados y los sistemas financieros con nuevos intervinientes o actores. De su lado, el rector y presidente de la Fundación UCEIF apostó por ir «fortaleciendo» al Santander Financial Institute y darle «mejores mimbres», un «reto» para el Banco y la Universidad de Cantabria, según agregó Pazos.