De la Serna «no tiene intención» de ser candidato en el Congreso del PP

El ministro de Fomento y ex alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que no tiene «ninguna» intención de presentar su candidatura al Congreso Regional que el PP de Cantabria celebrará el 25 de marzo. En una entrevista en RNE, el ministro respondió con un «ninguna» a la pregunta de si tiene intención de ser candidato. Preguntado sobre si vaticina un Congreso Regional tranquilo, señaló que «todavía no se sabe la candidatura o candidaturas que se han de presentar, así que tendremos que esperar todavía un poco mas».

De la Serna dijo que el Congreso Nacional que el PP ha celebrado este fin de semana ha ido «de diez», «extraordinariamente bien», con «muchísima unidad». Hizo hincapié en que el PP ha salido reforzado, con un líder «indiscutible», Mariano Rajoy, que aúna a todo el partido. Por su parte, la alcaldesa de Santander, la ‘popular’ Gema Igual, cree «lícito» que quién tenga «ilusión» por liderar el PP de Cantabria presente su candidatura y su proyecto al Congreso regional del partido. Igual así lo indicó al ser preguntada por la prensa si conoce si el actual presidente, Ignacio Diego, volverá a presentarse nuevamente como candidato y si podría concurrir la actual secretaria general, María José Sáenz de Buruaga. «Le corresponde a él y a los o las candidatas anunciarlo, pero desde luego que el equipo de Gobierno de Santander es fiel y leal al PP de Cantabria y al candidato o los candidatos que se presenten y que ganen», señaló la regidora santanderina. Sin conocerse aún oficialmente ninguna candidatura, Igual ha considerado que «es muy noble el decir que se tiene ilusión para liderar un proyecto y el que lo tenga, que no soy yo, pues que lo declare». Insistida por esa posible candidatura de Sáenz de Buruaga, la alcaldesa ‘popular’ reiteró que no conoce «candidaturas oficiales» al Congreso y manifestó que, ante ello, hay que tener «prudencia».

«La prudencia nos dice que hay que conocerlas en primer lugar y después el proyecto que quieran desarrollar, pero me parece lícito que la gente que tenga ilusión y esté dispuesta a trabajar lo declare, no es nada malo», añadió.