Sáenz de Buruaga ve en la oferta de Diego un mero «reparto de sillones»

La secretaria general del PP y candidata a la Presidencia del partido en el próximo Congreso regional, María José Sáenz de Buruaga, ha criticado la «permanente apelación al reparto de sillones» del presidente y también candidato, Ignacio Diego, que a su entender «no ha entendido nada de lo que son los retos» del PP. No se trata de «una cuestión de blindaje de cargos o cuotas de poder» sino de «garantizar un horizonte de futuro» al PP, «no a los seguidores de uno y otro», dijo.

Buruaga cree que la oferta de Diego para que cada candidatura elija al 50% del comité ejecutivo es una «estrategia de marketing electoral», que no responde a una voluntad de «verdadera integración», sino a un intento de «mantener el férreo control de la organización, y en el caso de que tuviera que tolerar a María José Sáenz de Buruaga como candidata, imponer su cuota del 50% para retener el mando, dinamitar las posibilidades de cambio y renovación con la intención de que todo siga igual». Algo que a su entender, supondría «perpetuar el enfrentamiento y la división». La candidata hizo estas afirmaciones en una rueda de prensa inicialmente convocada en el PP, que al final se celebró en el hotel anexo porque según explicó al comienzo de su intervención, «los domingos la sede está cerrada y la otra parte (la candidatura de Diego) no nos lo está poniendo fácil». Preguntada sobre el acto con cargos públicos que Diego protagonizó el sábado en Santander, y su afirmación de que tiene el apoyo de tres de cada cuatro alcaldes y líderes locales del PP, Buruaga respondió que a ese acto no acudió nadie de Santander, Camargo, Laredo, Santoña, Piélagos, Castro Urdiales, Ramales, Reinosa, Suances, Polanco, Bareyo, Colindres,.. y solo había un concejal de Torrelavega.

«Yo diría que faltaban tres de cada cuatro, y sobre todo las poblaciones con mayor número de afiliados», dijo. Sobre el apoyo mostrado por el ministro de Fomento y ex alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha afirmado que es «un aval de grandísimo peso y una enorme responsabilidad», pero ha recordado que en el Congreso no hay «votos de calidad» y que «todos son igual de importantes».

También a preguntas de la prensa, dijo que no le consta que la suya sea la candidatura preferida de la dirección nacional del PP, y añadió que «el congreso de Cantabria se tiene que ganar en Cantabria». Asimismo, afirmó que no pretende ser «la candidata del aparato y de la cúpula, sino de la organización y las bases».

Buruaga denunció que Diego presentó su candidatura después de haberla aceptado como su sucesora natural. «No he sido yo quien ha enfrentado ni mucho menos descalificado a ninguno de mis compañeros; no he sido yo quien ha recorrido la región buscando un candidato para desactivar a otro; no he sido yo quien ha vetado o excluido a nadie ni quien se levantó de la mesa de negociación dando un portazo en la sede nacional de Génova», replicó a Diego.

Recalcó que «no es un enfrentamiento personal ni una riña familiar, sino una diferencia clara de proyecto», porque se trata de decidir si el PP «deja de mirarse a sí mismo y se abre a la sociedad, si vamos a seguir atrapados en el pasado o si encaramos de una vez por todas el futuro, si nuestro modelo es la confrontación o el diálogo, si vamos a seguir de por vida en la oposición o si somos capaces de aumentar nuestros apoyos y gobernar».

Buruaga dijo que lo importante no es ganar un congreso, sino ganar las próximas elecciones y ganarlas para gobernar, y añadió que en esta tarea, cuenta con Ignacio Diego «en el lugar y desde el lugar que elija» porque es una persona «muy valiosa, con un bagaje que no se puede dilapidar». «Le he ofrecido continuar trabajando en este proyecto de cambio, porque mi intención no ha sido nunca la de dejar abandonado a nadie», recalcó. La candidata señaló que ha hecho extensivo este ofrecimiento a los miembros del anterior comité de dirección, y que ha invitado a todos los presidentes anteriores del partido a estar «plenamente integrados en el nuevo comité ejecutivo».

errores. Sobre la propuesta de Diego de cambiar los estatutos para que presidente y secretario general no puedan estar a la vez en el Gobierno, Buruaga coincidió en la necesidad de aprender de los «errores» y la «conveniencia» de que parte de la dirección se mantenga en las labores de partido. Pero a la vez reclamó «cierta flexibilidad» para determinar qué cargos pueden gobernar y quien se dedica a trabajar a nivel orgánico, tal y como ha aprobado el Congreso nacional al incorporar la figura del coordinador general. La secretaria general del PP dijo que ve a Diego un poco «desorientado» y que su propuesta «no es consistente ni coherente». «Propone en Cantabria lo contrario que en Madrid», donde fue ponente de la ponencia de Estatutos y «defendió la compatibilidad» de la Secretaría General con cargos públicos, finalizó.