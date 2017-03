Ruiz desvela que el convenio se retrasa por «escollos» en la financiación

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, ha desvelado que los «escollos» que están retrasando la firma del convenio para la sede asociada del Museo Nacional Reina Sofía en el antiguo edificio del Banco de España en Santander están en la financiación del proyecto y ha apuntado que, aunque se llevará a cabo según lo acordado con el Ayuntamiento, es necesario «clarificar» la fórmula. Ruiz explicó que los próximos pasos del proyecto son tanto la firma de ese convenio como el cambio de uso del edificio por parte de Patrimonio del Estado, pero este organismo no va a proceder hasta que no se le presenté «cómo se va a financiar y remodelar». Para la financiación, ha recordado que hay un acuerdo del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander por el que el Consistorio adelantará la inversión y después el Ejecutivo le devolverá el montante en un plazo máximo de 10 años. Y es en este procedimiento donde, según Ruiz, están «los principales escollos». Indicó que tanto Patrimonio del Estado como la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional «consideran que no se puede hacer así». «Porque, en primer lugar, al ser el edificio del Gobierno y hacer la obra otra administración (el Ayuntamiento) computaría como deuda desde el primer momento y, segundo, no se pueden hacer transferencias nominativas anuales a largo plazo (para la devolución de la inversión municipal)», detalló el consejero. Por tanto, Ruiz ha manifestado que lo que hay que hacer es «clarificar la financiación del proyecto» y, aunque insistió en que se mantendrá la forma pactada con el Ayuntamiento de Santander, indicó que «hay que decidir» cómo articularlo para salvar los «escollos» que se han planteado.

Confió en que, una vez que estos se solucionen, se firmarán los convenios en los que, aseguró, «estamos todos básicamente de acuerdo». «No hay ningún problema de índole político, es simplemente encontrar el procedimiento adecuado para que todas las administraciones podamos llevar adelante el proyecto», señaló. En este sentido, reivindicó que todas las partes involucradas en el proyecto que se materializará en el antiguo edificio del Banco de España «estamos de acuerdo en que es un bien cultural de envergadura para nuestra ciudad y nuestra región». Por ello, ha destacado que «lo que hay que hacer es dar pasos que estén jurídicamente bien trabados».

IMPORTANTE. El consejero de Cultura se pronunció así al ser preguntado sobre su presencia en el Patronato del Museo Nacional Reina Sofía, en el que ingresó el Gobierno de Cantabria. Ruiz ha destacado que formar parte de este órgano es algo «muy importante» en estos momentos en los que se trabaja en establecer una sede asociada del museo en Santander para exponer el Archivo Lafuente.

El consejero señaló que, además, la presencia de la Comunidad en este Patronato permitirá mantener una «relación directa» con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, al que él había solicitado una reunión para hablar del proyecto, estando aún a la espera de una respuesta, y con quién pudo hablar «informalmente».