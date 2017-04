Los Reyes visitarán Santo Toribio de Liébana «antes del 1 de julio», según Revilla

Los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, visitarán «antes del 1 de julio» Santo Toribio de Liébana, según ha anunciado este domingo el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla. El jefe del Ejecutivo regional ha hecho este anuncio en Santo Toribio de Liébana, donde hoy ha asistido a la apertura de la ‘Puerta del Perdón’ de su monasterio, rito que ha servido para dar inicio al Año Jubilar Lebaniego, que se extenderá hasta el 22 de abril de 2018. Revilla aprovechó la pasada edición de Fitur para trasladar de forma personal su invitación a los Reyes a visitar el Monasterio de Santo Toribio de Liébana y Cantabria con motivo de la celebración del Año Jubilar Lebaniego 2017. En esa encuentro, que tuvo lugar en enero, Revilla se comprometió a enviar al Rey en los siguientes días «una carta muy documentada» para que supiera «que todo lo que estamos viviendo hoy en día se fraguó en Liébana, en el siglo VIII, con Beato y con el inicio de la Reconquista protagonizada por Don Pelayo, nacido en Subiedes, en Cosgalla».

Además, Revilla obsequió en esa ocasión a Sus Majestades con una reproducción de la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio, el libro ‘Beato de Liébana. Comentarios al Apocalipsis. Visiones del siglo XXI’, ilustrado por el pintor cántabro José Ramón Sánchez, y un cuévano con productos cántabros.

INDULGENCIAS. El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, no concedería la indulgencia plenaria promulgada en 1512 por la Bula de Julio II por la que se perdonan los pecados a quienes acudan al Monasterio de Santo Toribio de Liébana a los corruptos y, entre ellos, especialmente, al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ni al del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, si antes no devuelven «lo que han robado». Así lo ha dicho Revilla minutos antes de presenciar, precisamente, la apertura de la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que marca el inicio del Año Jubilar Lebaniego. Cuando ha sido preguntado por los medios acerca de qué personajes públicos deberían de pasar por esa Puerta del Perdón para conseguir la indulgencia plenaria, el presidente cántabro ha señalado que «hay algunos que no podrían, ni siquiera». «Serían tantos...», ha dicho Revilla, que finalmente, entre éstos que no deberían beneficiarse de la bula de Julio II ha citado expresamente a Blesa y Rato. «Que me perdone Julio II. Julio II era un benévolo que hizo una bula diciendo que quien pasara por aquí estaba perdonado pero creo que Julio II no pudo imaginarse la cantidad de chorizos que iban a proliferar en esta país en estos años», ha apostillado Revilla. Y es que el presidente cántabro cree que debería hacerse una «excepción» a esta indulgencia plenaria en casos como los de Blesa, Rato y de otros corruptos hasta que, al menos, «no devuelvan lo que han robado», como «paso previo» para poder pasar por la Puerta del Perdón para ser absueltos de sus pecados, algo con lo que, a su juicio, estaría de acuerdo el Papa Julio II.

Revilla ha calificado a Blesa y Rato como una «pareja de prepotentes» que mientras «predicaban» a los demás sobre el deber de cumplir con las «deberes tributarios» ellos «no cumplían» y «tenían dineros en todo el mundo». El presidente cántabro también se ha referido a las tramas de corrupción que están saliendo a la luz en Madrid.