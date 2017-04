Real dice que el Gobierno «se escuda en tecnicismos»

La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha denunciado que el Gobierno central «se escuda en tecnicismos y excusas pueriles de plazos» para no pagar las obras de Valdecilla porque «no hay voluntad política ni interés», pese a tratarse de un compromiso personal del presidente, Mariano Rajoy, ratificado por la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, en su reciente visita a Cantabria. Real ha explicado que inicialmente, el Ministerio de Hacienda no aceptó como certificación de gasto las facturas del contrato de colaboración público privada de Valdecilla, y tras una compleja negociación, tan sólo ha llegado a aceptar un 7,57%, con lo que de mantenerse ese criterio, el Gobierno de Cantabria sólo podría certificar unos tres o cuatro millones de euros anuales, de forma que «hasta el año 2052 no se completarían los 200 millones» prometidos por Rajoy.

La consejera ha señalado que el Gobierno de Cantabria ha pagado 111,8 millones en 2014, 2015 y el primer semestre de 2016 por el CCPP, «modelo decidido unilateralmente por el PP», y que ahora el Ministerio, con el mismo color político, «no acepta» para justificar las obras realizadas, con el agravante de que sí lo ha computado como déficit para Cantabria en 2014 y 2015 por importe de 100 millones. «Cómo es posible que no se puedan certificar gastos por obras millonarias», se ha preguntado.

La consejera ha denunciado que después de conseguir un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para el pago íntegro de los 22 millones consignados en el presupuesto de 2016, «ahora surgen nuevas excusas sólo conocidas a través de una diputada del PP (la presidenta y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga) y no a través de una comunicación entre administraciones», lo que ha tachado como una «grave deslealtad, inaceptable en un marco de lealtad institucional».

Real, que ha comparecido en rueda de prensa con el gerente del Servicio Cántabro de Salud, Julián Pérez Gil, y todo el equipo de la Consejería de Sanidad, ha recordado que el Gobierno ha abonado hasta la fecha un millón en 2013, 28 millones en 2014 y otros 28 en 2015, estando pendiente el abono de los 22 millones consignados en los PGE de 2016 no inicialmente sino vía enmienda.

COMPROMISO DE RAJOY. El compromiso adquirido por Rajoy era completar los primeros 100 millones en 2017 y abonar los 100 restantes en cuatro años a partir de 2018. El proyecto de PGE de 2017 suprime la partida para Valdecilla, aunque el PP ha anunciado que se introducirá de nuevo vía enmienda como en 2016, un anuncio que para la consejera es «una simple escenificación demagógica sin base de rigor».

Real, que el pasado 6 de abril remitió una carta a la consejera de Sanidad reclamando la incorporación de la partida para Valdecilla en los PGE de 2017 y el abono inmediato de la partida de 2016, ha mostrado su «sorpresa y estupor» por las «falsedades e inexactitudes» vertidas el viernes en rueda de prensa por la presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, a la que reprocha su «visión partidista» sobre un asunto de interés general para Cantabria.

La consejera ha relatado las negociaciones del Servicio Cántabro de Salud durante 2016 de cara a la firma de un convenio que diera cobertura a la transferencia de los 22 millones. Así, ha explicado que el Ministerio de Hacienda no aceptó ninguna de las propuestas de certificaciones de gasto que el SCS envió en junio, septiembre y octubre «aduciendo razones de índole técnico y solicitando cada vez nueva documentación». Real ha explicado que el Ministerio sólo aceptaba certificaciones de obra previas al CCPP y no utilizadas en anteriores convenios, que sumaban 13,6 millones, una postura que el SCS no podía aceptar porque suponía dejar de ingresar nueve millones de los 22 previstos.

Según ha relatado, finalmente el Ministerio aceptó el criterio del 7,57% de pagos a la empresa adjudicataria del CCPP, Smart Hospital, porcentaje que entiende corresponde estrictamente a obras y que no incluye ni intereres ni equipamiento ni mantenimiento. Con este nuevo criterio, el 24 de noviembre el SCS realizó de nuevo una propuesta de certificación, «igual a la presentada en octubre» que recibió el visto bueno de la Intervención el 1 de diciembre, con fecha de salida el día 5 de ese mes.