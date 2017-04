El profesor que abusó de dos alumnas menores acepta cuatro años de cárcel

El hombre acusado de abusar sexualmente de dos menores, de 15 y 16 años, a las que daba clases particulares de Matemáticas en sus respectivos domicilios, ha reconocido este miércoles los hechos, en el juicio celebrado contra él en la Audiencia de Cantabria, en el que ha habido conformidad de las partes. Así, el procesado ha aceptado la pena de cuatro años de cárcel solicitada para él, dos por cada uno de los abusos, y una indemnización total de 6.000 euros, 3.000 para cada víctima.

No obstante, la Defensa ha interesado la suspensión extraordinaria del ingreso en prisión durante los próximos tres años, a condición de que el hombre pague una multa de 1.800 euros, a razón de una cuota diaria de 3 euros durante 20 meses. En este sentido, la fiscal -que pedía ocho años y medio de cárcel, por lo que, como ha recordado, no cabe la suspensión ordinaria de cárcel- ha apuntado que además del pago de dicha multa el condenado no deberá delinquir durante el plazo de tres años.

El Ministerio Público ha aceptado la propuesta de la abogada defensora atendiendo al «esfuerzo» del procesado para reparar los perjuicios causados, y la Acusación Particular no se ha opuesto a dicha petición, con lo que será la sala la que resuelva sobre la suspensión extraordinaria en la cárcel cuando dicte sentencia en base a la conformidad alcanzada, y de cara a la cual se ha tenido en cuenta la atenuante de reparación del daño.

También se ha acordado libertad vigilada para el hombre, de un año y medio por cada uno de los abusos, -es decir, tres años en total- y la prohibición de acercarse a las chicas durante siete años a una distancia inferior a 300 metros, así como comunicarse con ellas.

LOS HECHOS. El acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, ha sido condenado por abusar sexualmente de dos menores, de 15 y 16 años, a las que semanalmente daba clases particulares de matemáticas en sus casas. Según lo aceptado por el propio implicado, cuando estaban a solas, acariciaba a las chicas la zona vaginal por encima de la ropa, así como los pechos por encima del sujetador, llegando en alguna ocasión a introducir la mano por debajo de esta prenda.

Los hechos tuvieron lugar a lo largo de septiembre y octubre de 2015, y los padres de las menores los denunciaron un mes después, acordando el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander la prohibición al acusado de acercarse y comunicarse con las menores. El fiscal considera los hechos un delito continuado de abuso sexual y otro continuado de abuso sexual a menor de 16 años (cumplió dicha edad dos meses después de lo ocurrido), por los que inicialmente pedía, respectivamente, dos años y nueve meses, y cinco años y nueve meses, alejamiento de las menores e indemnización de 3.000 euros para cada una de ellas.