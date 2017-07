El PP creará gestoras en Piélagos, Limpias y Ribamontán al Mar

El Comité Ejecutivo Regional del PP de Cantabria acordó constituir tres comisiones gestoras en las agrupaciones del partido en los municipios de Piélagos, Limpias y Ribamontán al Mar, donde las juntas locales tiene en estos momentos un «funcionamiento nulo debido a un vacío en la dirección». En la reunión de este órgano, que se celebró ayer lunes y estuvo presidida por la líder de los ‘populares’ cántabros, María José Sáenz de Buruaga, también se adoptaron otros acuerdos, entre los que destaca el nombramiento del diputado Íñigo Fernández como portavoz del partido y con el que se busca reforzar la Vicesecretaria de Comunicación. La secretaria general del PP de Cantabria, María José González Revuelta, dio cuenta los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo Regional en una rueda de prensa en la que destacó que la reunión tuvo una «importante carga de decisiones para poner a punto toda la maquinaria del PP». Precisamente, la reactivación del PP es lo que llevó a adoptar la decisión de constituir comisiones gestoras en las agrupaciones de Piélagos, Limpias y Ribamontán al Mar, municipios en los que «se ha detectado que es urgente fortalecer la organización».

En el caso de Piélagos, González Revuelta señaló que esa reactivación se ha de producir de «manera inmediata» por el «evidente interés socio electoral» de este municipio, el quinto de Cantabria en población y donde el PP venía «encadenando mayoría absoluta tras mayoría absoluta hasta el año 2015, cuando se produjo una ruptura que dio lugar a una candidatura alternativa». «El PSOE gobierna el municipio con el apoyo de esta lista independiente y nuestro partido, con ocho concejales, tiene vacante la presidencia de la Junta Local desde el año 2015», añadió la secretaria general de los ‘populares’. La comisión gestora de Piélagos estará presidida por José Alonso Cobo, la secretaria será Gloria Bárcena y tendrá diez vocales: Carmen Bedoya, Daniel San Miguel, Carolina Calva, David Diego Pérez-Camino, José Manuel Alegría, Santos Muriedas, Carlos Caramés, Angeles Pérez, Montserrat Lisaso y Almudena Ruiz.

En cuanto a la agrupación local de Ribamontán al Mar, manifestó que «tampoco tiene ni actividad ni dirección», una situación a la que se sumó la marcha del partido en este año 2017 del número uno en el municipio, Javier Puente -que también fue diputado nacional del PP-, quien no obstante continúa en el Ayuntamiento como concejal no adscrito al no haber renunciado al acta. La gestora de Ribamontán al Mar estará presidida por Javier Hoz y contará con Andrés Martínez Callejo y Beatriz Gómez Gutiérrez como vocales.

González Revuelta apuntó que el caso de Limpias es diferente ya que en esa junta local «es necesario reorganizar el partido partiendo prácticamente de cero tras haber abandonado todos sus concejales el grupo popular en el Ayuntamiento», situación que se produjo tras el 12 Congreso Regional en el que Sáenz de Buruaga arrebató el liderazgo del partido a Ignacio Diego por solo cuatro votos. Por ser un caso «distinto», indicó que lo que acordó el Comité Ejecutivo Regional es «nombrar a una persona que asumirá transitoriamente el Gobierno de este municipio y se encargará de designar a la Comisión Gestora». «El exsecretario general del PP Carlos Saiz es la persona a la que se ha encomendado la tarea de buscar a los mejores para dirigir el partido en Limpias», anunció.

La secretaria general del PP aclaró que la constitución de estas comisiones gestoras es «una solución transitoria, para poner el partido a trabajar ya en tanto se convocan elecciones a las juntas locales».

Preguntada por si se descartó habilitar más gestoras, González Revuelta indicó que la dirección del partido está haciendo un «análisis pormenorizado» de cada uno de los municipios cántabros, y hasta ahora solo han «detectado» estos tres en los que había «ausencia de dirección» y era «muy importante estar presentes en todos».

«Si en alguno detectamos que hay una situación también anómala, se podría hacer, pero en principio serán esos tres», ha respondido a los periodistas.