El PP de Cantabria elegirá hoy sábado, 25 de marzo, en el XII Congreso regional, a su nuevo presidente, puesto al que optan el actual líder de la formación, Ignacio Diego, y la número 2 del partido, la secretaria autonómica, María José Sáenz de Buruaga. Los encargados de elegir a la nueva Dirección autonómica serán los 975 compromisarios, unos 780 electos y el resto natos, que representarán a los cerca de 14.000 afiliados con que cuenta el partido. Este Congreso llega después de que el pasado 8 de marzo, en las primarias, a las que se apuntaron 3.165 afiliados para poder participar, Diego se impusiera a Sáenz de Buruaga pero sin la suficiente ventaja para haber dejado ya resuelta la Presidencia.

De los 3.026 votantes que participaron finalmente en las primarias, 139 menos que los inscritos, 1.568 votaron al actual presidente (51,86%), 1.414 lo hicieron por Sáenz de Buruaga (46,77%), 41 votaron en blanco y 3 fueron nulos. Mientras que Diego fue el ganador de las primarias, la otra candidata ganó en casi todos los municipios grandes, como Santander, Torrelavega, Camargo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, Laredo y Santoña, aunque el actual presidente del partido se llevó, de entre los mayores, Castro Urdiales o Astillero, donde fue alcalde. Son los municipios más grandes y con mayor número de afiliados los que más compromisarios aportan para el Congreso, razón por la que Sáenz de Buruaga ha expresado su «certeza» de que ganará hoy. A lo largo de los últimos días, tanto ella como Diego han asegurado tener los apoyos de compromisarios suficientes para imponerse en el Congreso.

El proceso electoral abierto en el PP cántabro y que culmina hoy sábado ha vivido momentos, sobre todo antes de las primarias, de declaraciones cruzadas y algunos enfrentamientos entre afines de uno y otro, muchos de ellos protagonizados a través de las redes sociales.

Así, por ejemplo, el portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Van de Eynde, acusó en una publicación en las redes sociales de «traición» a Sáenz de Buruaga, unas declaraciones que recibieron respuesta de afines de la número 2 del partido.

Además, algunos partidarios de Diego han cuestionado la imparcialidad de ‘Génova’, en favor de Sáenz de Buruaga, y hubo episodios como el de un ex edil del PP de Laredo que denunció supuestos pagos masivos de cuotas del PP a través de transferencias electrónicas para que los afiliados pudieran participar en las primarias.

Sáenz de Buruaga anunció su intención de aspirar a la Presidencia del PP cántabro el pasado 15 de febrero y aseguró que lo hacía para «abrir una nueva etapa en el partido», «recuperarlo» para las «bases» del mismo, abrirlo a la sociedad» y situarlo «en las mejores condiciones posibles para ganar» las elecciones municipales y autonómicas de 2019 y «gobernar».

Diego anunció su decisión de optar a la reelección el día 21 de febrero y aseguró que lo hacía «por última vez» y con el objetivo de «garantizar un cambio tranquilo» en el mismo, que lo «fortalezca» y permita volver a traducir el «amplio respaldo social» con el que cuenta en «mayorías de gobierno».

El primero en formalizar su candidatura fue Diego, que presentó el día 28 de febrero los avales necesarios para poder presentarse, un mínimo de 90 aunque sin concretar cuántos. Sáenz de Buruaga lo hizo al día siguiente, 1 de marzo, horas antes de que expirara el plazo, y lo hizo con 1.251 avales de afiliados de, según dijo, todos los rincones» de la región. Antes de que se confirmasen las dos candidaturas, desde la Dirección nacional del partido se intentó una lista «de integración», para lo que se convocó a Diego y Sáenz de Buruaga a dos reuniones en ‘Génova’, si bien no se consiguió el objetivo de la candidatura única.

En este proceso electoral, ha habido varios cargos del partido que se han declarado partidarios de uno u otro y han participado en actos públicos de apoyo, los más importantes uno de Diego en el entorno de la Catedral y el de Sáenz de Buruaga en el Hotel Bahía. Entre los partidarios de la número 2 del partido figuran el ministro de Fomento y ex alcalde de Santander, Íñigo de la Serna; el también ex regidor de la capital cántabra, Gonzalo Piñeiro; la actual alcaldesa Gema Igual; el que fuera consejero de Industria y Turismo en la etapa de Ignacio Diego al frente del Gobierno autonómico, Eduardo Arasti, los diputados regionales Isabel Urrutia, Iñigo Fernández e Ildefonso Calderón, ex alcalde de Torrelavega y los parlamentarios nacionales Ana Madrazo y Diego Movellán.

A favor de Diego han reconocido estar, entre otros, los tres senadores del PP cántabro, Javier Fernández, Esther Merino y Blanca Martínez; diputados regionales como Ruth Beitia, Santiago Recio, Mercedes Toribio y el portavoz del grupo popular en la Cámara Regional, Eduardo Van den Eynde.

También tiene el apoyo de algunos consejeros del Gobierno regional que presidió entre 2011 y 2015, como el de Miguel Angel Serna; de ex directores generales de Cultura, Joaquín Solanas, Comercio, Ana España, y Universidades, Marta Guijarro; el ex diputado Carlos Bedia; el concejal de Torrelavega Francisco Trueba; el ex alcalde de Riotuerto, Angel Cuadrado; y el presidente de Nuevas Generaciones, Javier Fernández Soberón.

También han dado un apoyo público a Diego los alcaldes de Potes, Alfoz de Lloredo, Campoo de Suso, Valdáliga, Santa María de Cayón, Argoños, Santiurde de Toranzo, Cillorigo de Liébana, San Pedro del Romeral, Mazcuerras, Los Tojos, Cieza o Vega de Pas.